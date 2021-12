ROZHOVOR: Jesenný vicemajster zvládol všetky derby zápasy

František Koristek: "Strieľanie gólov ma vždy bavilo a môžem povedať, že nerobím rozdiel medzi zápasovými a tréningovými gólmi, vždy mám z toho rovnakú radosť."

MÝTNA. Jesenným vicemajstrom lučeneckého ObFZ v ročníku 2021/2022 sa stali futbalisti TJ Družstevník Mýtna. Šiestoligistovi, ktorý má skúsenosti aj z pôsobenia v krajskej súťaži, sa podarilo nazbierať tridsaťštyri bodov v štrnástich zápasoch.

“ Pomôžem si tvrdením nášho hráča a môjho veľmi dobrého kamaráta Martina Kralinského, ktorý hovorí, že takúto partiu naposledy zažil v dorasteneckých časoch v Tomášovciach. Zakladáme si na kamarátskom, povedal by som až rodinnom prostredí, všetci sme si rovnocenní, vtipkujeme pred zápasom alebo počas polčasových prestávok. „ František Koristek

Do útoku na popredné priečky tabuľky velil najmä 13-gólový František Koristek, ktorému deviatimi presnými zásahmi skvele sekundoval Ján Golian. Za poltucet gólov sa rozhodne nemusí hanbiť ani Martin Kralinský. Hráči Mýtnej uspeli vo všetkých regionálnych derby zápasoch.

Poradili si s Ružinou i Lovinobaňou, deklasovali Divín a aj Podrečany. Na hodnotenie polsezóny v podaní šiestoligistu sme sa pýtali Františka Koristeka, ktorý v dueloch vystupoval aj v roli trénera.

Pán tréner, ako vnímate nedávno ukončenú jesennú časť v podaní vášho mužstva? Podarilo sa naplniť predsezónne ciele?

Vzhľadom na to, že sme si za cieľ stanovili umiestnenie do tretieho miesta, tak musíme byť spokojní. Naplno sme nebodovali len v zápasoch, kde sme sa nezišli v plnej sile, a v každom z týchto zápasov nám chýbal Stanislav Demanko. Odvádzal pre mužstvo kopec čiernej roboty a práve v týchto dueloch, v ktorých chýbal, sa to odrazilo aj na výsledku.