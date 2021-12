Vláda rozhodla o uvoľnení opatrení, premiér podporil vyplatenie odmien seniorom za zaočkovanie

Očkovaní a uzdravení môžu od piatku darčeky nakupovať vo všetkých obchodoch. O pár dní pre nich otvoria aj služby.

Šéfredaktor - MY Novohrad

Uvoľnenie opatrení, ktoré navrhlo konzílium odborníkov a odobrila koaličná rada, vláda dnešnom zasadnutí schválila.

Z predĺženia lockdownu do 16. decembra, ktoré šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizoval ešte na začiatku tohto týždňa, napokon zišlo.

Aj k uvoľneniu opatrení dôjde skôr, než bolo v pláne.

Konkrétne už v piatok 10. decembra, kedy pre očkovaných a ľudí, ktorí počas uplynulých 180 dní prekonali ochorenie covid-19, otvoria všetky obchody.

V tomto prípade bude platiť obmedzenie - na 25 metrov štvorcových jeden zákazník.

Ľudia sa budú môcť zúčastňovať bohoslužieb, pričom limit je maximálne 30 osôb, prípadne jedna osoba na 25 metrov štvorcových.

Základné služby starostlivosti o telo budú pre očkovaných a uzdravených otvorené tiež od piatku 10. decembra, vrátane lanoviek, vlekov a lyžiarskych stredísk.

Uzavreté lanovky môžu byť naplnené maximálne na 25 percent kapacity. Prevádzkovatelia musia klásť dôraz na ich dezinfekciu a vetranie.

Pre očkovaných a uzdravených otvoria aj fitnescentrá, avšak maximálne pre šesť osôb, prípadne jedna osoba na 25 metrov štvorcových.

Návštevy blízkych počas sviatkov nebudú povolené

Hotely a penzióny môžu očkovaní a prekonaní začať opäť navštevovať od 25. decembra. Pre ubytovaných sprístupnia aj wellness.

V prípade ubytovania bude spoločné pre členov jednej domácnosti. Tu je aj podmienka negatívneho PCR, prípadne antigénového testu.

Stravovanie bude umožnené formou donášky na izbu.

Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci prejdú od pondelka 13. decembra na dištančnú formu vyučovania.

Minister Lengvarský zdôraznil, že návštevy blízkych počas Vianoc nebudú povolené. Toto opatrenie potrvá do 9. januára.

V súvislosti s avizovaným vyplácaním motivačných odmien za očkovanie pre seniorov nad 60 rokov sa premiér Eduard Heger vyjadril, že tento návrh podporuje, avšak vníma ho ako poslednú inštanciu finančnej motivácie a tiež prípravu na povinné očkovanie.

Spomínanú motiváciu pre seniorov navrhol šéf rezortu financií Igor Matovič. Pôvodne hovoril o sume 500 eur.

Aktuálne by to malo fungovať takto:

Vyplatenie hotovosti 300 eur všetkým seniorom vo veku nad 60 rokov, zaočkovaným troma dávkami. Tí, ktorí sa na očkovanie zaregistrujú do Vianoc, dostanú 200 eur.

Seniori, ktorí sú už zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu covid-19 a dajú sa zaočkovať aj druhou dávkou, dostanú 200 eur.

Niektorí členovia parlamentu hovoria o finančnej spoluúčasti

Tento týždeň sa členovia parlamentu zmienili aj o tom, že neočkovaní pacienti, ktorých hospitalizujú pre nákazu novým koronavírusom, by sa mali na liečbe finančne spolupodieľať.

Hovorila o tom predsedníčka parlamentného zdravotného výboru Jana Bittó Cigániková v diskusnej relácii televízie JOJ vzhľadom k tomu, že rezort zdravotníctva zverejnil vyčíslenie liečby zaočkovaných a nezaočkovaných za uplynulé tri meiace.

"Suma pri nezaočkovaných pacientoch sa vyšplhala na 37,5 milióna eur, zatiaľ čo liečba zaočkovaných stála 2,53 miliónov eur," konkretizovala Cigániková a pokračovala:

„Je úplne na mieste baviť sa o spoluúčasti," zdôraznila.

Pripomenula, že tento krok by neznamenal, že nezaočkovaný covidový pacient by si mal hradiť celú sumu za liečbu. Rovnako by nemala byť likvidačná.

Skôr by podľa jej slov mala byť nastavená napríklad tak, ako je spoluúčasť pri dopravných nehodách.

Cieľom je motivovať ľudí k očkovaniu.