V lučeneckom domove sociálnych služieb učili klientov novým pracovným zručnostiam

Mohli by im pomôcť uplatniť sa na trhu práce.

LUČENEC. Pracovníci Domova sociálnych služieb LIBERTAS , ktorý sídli na Tuhárskom námestí v Lučenci sa zapojili do výzvy nadácie EPH s názvom Oporný bod 2021. Jej cieľom bola podpora organizácií, inštitúcií a zariadení poskytujúcich sociálne služby v plnohodnotnom uľahčovaní zapájania sa ľuďom so znevýhodnením do spoločnosti a zároveň zabezpečenie ostatných služieb vychádzajúcich z individuálnych potrieb ich klientov. Informovala o tom zástupkyňa riaditeľa DSS Libertas Beáta Dibalová.

„Realizáciou projektu sa naši klienti pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie učili novým pracovným zručnostiam. Konkrétne obsluhe traktorovej kosačky, ktorú sme zakúpili v jeho rámci. Mohlo by im to v budúcnosti pomôcť uplatniť sa na trhu práce," povedala Dibalová s tým, že sa im tým môžu zvýšiť aj šance na úspešnú integráciu do komunity a spoločnosti, ako aj žiť nezávislý život v rámci ich individuálnych schopností a možností.

„Chcela by som v mene nášho zariadenia vysloviť poďakovanie zamestnancom poisťovne Kooperatíva z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, ktorí nám pomáhali pri realizácii projektu dobrovoľníckou prácou pri záhradníckych činnostiach v areáli. Či už išlo o jeho úpravu, ale aj o výsadbu okrasných a úžitkových drevín. Veľké ďakujem patrí aj samotnej nadáciiEPH, ktorá nám umožnila realizáciu tohto projektu," zakončila zástupkyňa riaditeľa DSS Libertas.