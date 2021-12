Očkovanie v Lučenci možné okrem piatku aj počas soboty

Veľkokapacitné centrum zareagovalo na predpokladaný zvýšený záujem.

Veľkokapacitné centrum v Lučenci by malo fungovať v Lučenci do konca roka. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC. Veľkokapacitné očkovacie centrum na Mestskom úrade v Lučenci zareagovalo už s predstihom na avizované uvoľnenie protiepidemiologických opatrení a umožnilo záujemcom o zaočkovanie aby sa mohli dať zaočkovať opäť aj cez víkend. Je predpoklad, že záujem zvýšia aj avizované finančné odmeny pre očkovaných.

Zaočkovať sa možno aj dnes, v piatok 10. decembra od 14.00 do 18.00 hod. V sobotu 11. decembra od rána až do večera, konkrétne od 9.00 do 17.00 hod.

Očkovať sa bude po oba dni vakcínou Comirnaty od Pfizer/BioNTech. Podávať sa budú prvé, druhé i tretie dávky.

Na očkovanie si netreba zabudnúť doniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca.

V prípade tretej dávky sa treba preukázať platným certifikátom o absolvovaní vakcinácie druhou dávkou, od ktorej uplynulo aspoň šesť mesiacov. Pacienti so závažnou poruchou imunity môžu byť očkovaní už po štyroch týždňoch od druhej dávky. Musia sa však preukázať potvrdením od lekára.

Prednostne sa budú očkovať záujemcovia, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom internetovej stránky Národného centra zdravotných informácií.