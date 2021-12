Napriek vyložene zlej turistickej sezóne sa snažia naďalej budovať ponuku cestovného ruchu a aj pomôcť najviac postihnutým

Organizácia na podporu turizmu v našom regióne má plánov na zlepšenie v momentálne zaznávanej oblasti viac než dosť.

LUČENEC. Na jar aktuálneho roku sme priniesli dva články o putovaní po Južnej turistickej magistrále – unikátnej turistickej trase vhodnej na pešiu i cykloturistiku na horských bicykloch. Opísali sme v nich aj zanedbaný stav informačných a oddychových stanovíšť, ktoré sú na trase kopírujúcej štátnu hranicu s Maďarskom pomerne husto rozmiestnené.

Rozvírili sme úspešne hladinu

Náš prvý článok trochu rozvíril hladinu u miestnej samosprávy v Lipovanoch, ktorá sa ohradila, že zanedbaný stav jednotlivých stanovíšť nevie ako riešiť, hoci sa trasa vinie od hraničného prechodu Kalonda po Šiatorskú Bukovinku nielen jej katastrom, ale i územím ďalších obcí.

Čas dal miestnym za pravdu a do veci sa vložila Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR), ktorá má za úlohu rozvoj turizmu cíti zodpovednosť za jej rozvoj.

„Aj na základe vášho podnetu sme sa do veci zainteresovali a zistili sme, že táto trasa nemá naozaj správcu. Spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom sme riešili financie na údržbu tejto turistickej trasy a ďalších atrakcií nášho regiónu. Podarilo sa nám získať 5-tisíc eur, ktoré sme rozčlenili na tri subjekty, ktoré nám ju zabezpečili. Využili sme aj existenciu krajského sociálneho podniku z Rovnian. Objednali sme u neho údržbu v úseku od Lipovian po Mučín,“ uviedol riaditeľ OOCR Tomáš Krahulec, ktorý si myslí, že týmto krokom sa peniaze dostanú do nášho regiónu aj v ňom zostanú.

Chcú v tom pokračovať každoročne

Zamestnanci sociálneho podniku vykonali na spomínanom úseku magistrály opravy informačných tabúľ, niektorých sedení, čistenie od náletových drevín. Vykonávali kosenie. Na jar ich čaká ešte rekonštrukcia dreveného zábradlia v blízkosti Mučínskej jaskyne. Vďaka získaným financiám sa plánuje aj ďalšie oživenie ďalších úsekov južnej turistickej magistrály.

„Zatiaľ sme na tento účel vyčlenili prostriedky vo výške 2-tisíc eur, ďalších 2-tisíc išlo na zlepšenie splavnosti rieky Ipeľ od Boľkoviec po Kalondu. Tu práce vykonávali členovia tímu Splavuj Ipeľ, ktorí čistili pobrežia rieky, prístupy k jednotlivým prístaviskám aj zbierali odpad. Posledných tisíc eur putovalo klubu bežeckého lyžovania Ski Team JASE Látky na prípravu bežkárskych trás pred zimnou sezónou,“ spresnil Krahulec s tým, že určite nešlo len o jednorázovú záležitosť, ale táto forma podpory bude pokračovať aj v budúcom roku, kde je predpoklad ešte väčšieho objemu peňazí.

Opäť by sa riešila obnova nejakého ďalšieho úseku južnej turistickej magistrály, ale aj niektorých cyklotrás v našom regióne. „Potrebujeme obnoviť značenia, niektoré preznačiť či dokonca premiestniť. Reálne by sme už chceli budúci rok vytvoriť cyklistický okruh pre turistov, ktorí navštívia Lučenec, aby sa mohli vybrať na hociktorú svetovú stranu a po cyklotrase by sa vrátili aj späť do mesta,“ povedal riaditeľ.

Chystá sa aj zaujímavý produkt pre cykloturistov

Lákadlom pre cyklistov by mal byť v dohľadnej budúcnosti aj okruh na tzv. línii Balassa - Madách, ktorý plánujú obce Bušince, Dolná Strehová, Trenč, Veľké Zlievce doplniť o balík služieb a hlavne možnosti rôznych zážitkov. V ponuke by nemalo chýbať aj zapožičanie bicyklov či splavovanie Ipľa v okolí Bušiniec, ale aj možnosti ubytovania. Aj na realizácii tohto projektu sa OOCR bude spolupodieľať.

Turistom ale aj obyvateľom regiónu môže pri hľadaní tipov na výlety poslúžiť aj mobilná bezplatná aplikácia Outdooractive, ktorá je priebežne doplňovaná. „Sú v nej cyklotrasy, body záujmu a aj turistické náučné chodníky. Tých sme tam naposledy pridali dvanásť. Sú podrobne vytrasované, opísané, k dispozícii sú aj fotky z nich. V rámci zimných aktivít si tam môžu záujemcovia nájsť aj aktualizované informácie o bežkárskych tratiach v rámci celého kraja,“ pripomenul Krahulec.

Obrovský prepad

Ako ďalej skonštatoval tohtoročná turistická sezóna bola z pohľadu návštevnosti regiónu veľmi zlá. Hlavne kvôli opatreniam, ktoré súvisia s ochorením Covid-19 ešte takúto zlú sezónu nielen náš región nezažil a na Slovensku sme odstrašili zahraničných turistov. Pre náš región hlavne tých kľúčových z Maďarska, ktorí k nám neprišli kvôli tomu, že by museli spĺňať nezmyselné obmedzenia.

„ Zažili sme mnoho poklesov, či už sa jedná o počet prenocovaní, ktorých bolo vlani 143-tisíc za rok, teraz ich je ich okolo 73-tisíc. S tým súvisí aj obrovský pokles výberu miestnej dane, čo znamená výrazný výpadok v príjmoch dotknutých samospráv. Bojím sa, že práve prebiehajúca tretia vlna to zhorší ešte viac. Veľmi ma mrzí, že keď sa prijmú nejaké opatrenia, vždy na ne doplatí v prvom rade kultúra a cestovný ruch.“

Pomôcť chcú najviac postihnutým

V OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie však ako všetci ostatní dúfajú, že ide o prechodný stav, ktorý sa podarí zvrátiť už len k lepšiemu. V prvom radi sa snažia podporovať aj tých čo postihla korona asi najviac a to sú držitelia regionálnej značky Novohrad.

Drobní remeselníci už druhým rokom prišli o možnosť plnohodnotnej prezentácie svojej zručnosti, regiónu a hlavne možnosti predaja svojich výrobkov. Ak to situácia dovolí spustí OOCR v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučenci projekt Remeselného pitvora.

„Naša organizácia bude jeho prevádzkovateľom. Chceme v spolupráci s mestom Lučenec v ňom dať priestor všetkým, ktorí budú chcieť svoje znalosti vo forme kurzov, lebo máme veľa remeselníkov, ktorí nemajú kde odovzdávať svoje znalosti. Takto si tiež možno aj finančne prilepšia,“ zakončil riaditeľ OOC Turistický Novohrad a Podpoľanie.