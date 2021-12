Aj v centre Novohradu sa opäť pootvorili brány kultúry

Očkovaní a prekonaní sa môžu ísť tak pozrieť na drakov či zájsť do knižnice.

LUČENEC. Medzi vecami, ktoré od dnes povolila vlády pre tých čo ochorenie COVID-19 prekonali alebo sú proti nemu očkovaní je aj možnosť čiastočného kultúrneho vyžitia. Na divadlá, koncerty či kiná môžeme stále postupne zabúdať. No otvorili sa aspoň v režime OP (očkovaní, prekonaní) výstavné priestory a knižnice.

V centre Novohradu si tak môžete od dnes zájsť do Novohradského múzea a galérie aj do Novohradskej knižnice, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Novohradské múzeum a galéria bude otvorené vo svojich obvyklých otváracích hodinách. od utorka do piatku od 9:00 do 17:00 hod. V sobotu a nedeľu od1 4:00 do 17:00 hod. Ako uviedlo múzeum na sociálnej sieti aktuálne je pre návštevníkov sprístupnená stála expozícia a od utorka 14. decembra sprístupňujú výstavu „Krehká krása - 180 rokov výroby sklárne Katarínska Huta".

Novohradská knižnica ponúkala od pondelka možnosť požičiavania si kníh formou bezplatnej objednávky, buď telefonicky alebo pomocou mailovej komunikácie, a následného vyzdvihnutia si kníh na oddelení beletrie. Tento režim zostáva pre neočkovaných. Knižnica je podľa platných nariadení od dnes otvorená v bežných prevádzkových hodinách v režime OP.

Drakov otvoria, mestské múzeum ešte nie

Zajtra(11. decembra) otvára opäť svoje brány aj fantazijná výstava Draci a drakobijci v lučeneckej synagóge.

Výstava bude otvorená v režime OP od utorka do nedele v čase od 10.00 do 18.00 hod. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Deti od 4 do 6 rokov zaplatia 1 euro, deti od 7 do 15 rokov 2 eurá, ZŤP, seniori, študenti 3 eurá, dospelí 5 eur a existuje aj rodinné vstupné (2dospelí +3 deti) za 12 eur.

„Sme radi, že môžeme opäť privítať návštevníkov. Radi veľkým aj malým obdivovateľom fantazijného sveta spríjemníme toto nepriaznivé obdobie. Veríme, že u nás aspoň na chvíľu zabudnú na bežné problémy a oddýchnu si aj od predvianočného zhonu," uviedla vedúca mestského múzea Andrea Moravčíková. Ako dodala Mestské múzeum zostáva zatiaľ zatvorené.

„Pustili sme sa do určitých zmien v rámci expozície, takže nevieme poskytnúť návštevníkom plnohodnotný zážitok. Akonáhle tieto práce ukončíme, radi opäť uvítame návštevníkov aj tu," dodala vedúca múzea.

