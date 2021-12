Svojpomocne zrekonštruovaný historický dom premenia na múzeum

Hnúšťania si v ňom pripomenú históriu miestneho priemyslu.

HNÚŠŤA. V Hnúšti obnovili tzv. Lihánich dom, ktorý sa nachádza na ulici Klokočovej a je v majetku mesta. Už v budúcom roku dostane historický dom novú funkciu.

„V zrekonštruovanom historickom dome vznikne múzeum priemyselnej histórie mesta, pretože práve tá v 19. a 20. storočí urobila z Hnúšte významné mestečko a vďaka nej vyrástlo do dnešnej veľkosti,“ pripomenul primátor Roman Lebeda prostredníctvom sociálnej siete. Ako ďalej informoval dom nedali opravovať žiadnej firme, ale zvládli to so zamestnancami mesta a využitím aktivačných pracovníkov iba za cenu materiálu.

„Dokonca aj časť financií na materiál sme získali z príspevku Úradu práce na menšie obecné služby. Prácu sme mali takmer zadarmo. Pod vedením vedúceho kancelárie primátora Milana Migaľu ju realizovali chlapi z mestskej dielne, pomáhali pracovníci mesta, pracovníci v rámci menších obecných služieb a dokonca aj pracovníci odsúdení súdom na trest povinnej práce,“ podotkol primátor.

V rámci rekonštrukcie sa realizovalo napojenie na verejný vodovod, pribudli kompletne nové elektrické prípojky a elektrické rozvody, vykonali kompletnú rekonštrukciu všetkých vnútorných omietok + maľovanie. Taktiež sa urobili kompletne nové fasádne omietky vrátane pôvodného okenného ostenia, rekonštrukcia drevených prvkov drevenej verandy a podhľadov a v neposlednom rade kompletná rekonštrukcia výplní obvodových stien (okná, dvere, zárubne, oblôžky, parapety).

Jedinú vec, ktorú realizovala externá firma bolo uloženie novej drevenej podlahy.

V budúcom roku ešte dostane nový náter celá strecha a vymenia čatorne.

„V múzeu už o pár mesiacov dostanú návštevníci všetky informácie o histórii miestneho priemyslu, od prvých železiarní Rimamuránsko-šalgotariánskej spoločnosti, cez chemickú továreň Dr. Blasberga až po históriu slávnych Slovenských lúčobných závodov, ale i dnešnú výrobu v priemyselnom parku,"prezradil Lebeda a dodal, že v múzeu bude aj množstvo predmetov, ktoré sa v miestnych fabrikách vyrábali.

„Práce nám popri iných povinnostiach zabrali takmer rok, ale výsledok je perfektný. Bude to naozaj pekný priestor hodný prezentovania našej hrdej minulosti," zakončil.