Ďalšia nová posila BKM Lučenec

Do tímu Daniela Sokolovskeho pribudol začiatkom decembra mládežnícky reprezentant SR. Prichádza zo Serede, na odporúčanie bývalého hráča Lučenca Patrika Sarnu.

Lučenec Po Taylorovi Johnsovi je ďalším basketbalistom, ktorý rozšíril hráčsku kabínu lučeneckého BKM, Ondrej Kapustník. Klub o tom informoval začiatkom decembra prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

„Do Lučenca prichádza čoskoro 18-ročný Ondrej Kapustík. Ide o 185 cm vysokého rozohrávača, reprezentanta Slovenska v kategóriách 16 a 17 rokov. Do BKM Lučenec prichádza z BK Lokomotíva Sereď na odporučenie jeho trénera, bývalého hráča nášho klubu Patrika Sarnu.

Bol účastníkom Turnaja olympijských nádejí V4 s reprezentáciou SR (U16) v roku 2019 a tohtoročný vicemajster Slovenska s tímom BK Lokomotíva Sereď na majstrovstvách Slovenska v basketbale (U17). Ondrejov starý otec je rodákom z Lučenca,“ znelo vo vyjadrení klubu z centra Novohradu na jeho facebookovej stránke.

Kapustník zatiaľ do zápasového kolotoča Niké SBL nenaskočil. Na svoju príležitosť však trpezlivo čaká. Šikovný rozohrávač bol na striedačke lučeneckého tímu v troch decembrových dueloch – v Handlovej a dvakrát v domácom prostredí proti Komárnu a Spišskej Novej Vsi.

„V mužstve Lučenca sa zatiaľ cítim veľmi dobre. Chalani ma medzi seba prijali a pomáhajú mi na tréningoch. Ak by to bolo na mne, určite by som v BKM chcel zostať aj naďalej. Pozitívne hodnotím prístup a prácu trénera Sokolovskeho a rovnako tak aj jeho asistenta Pavlakovicha, ktorí sú skutoční profesionáli. Príprava mužstva na súperov je vždy excelentná,“ neskrýval nadšenie mládežnícky reprezentant z nového dočasného angažmánu.

Podľa slov rozohrávača je pôsobenie v extraligovom klube skvelou skúsenosťou, možnosťou basketbalovo napredovať a veľkou motiváciou zároveň.

„Už samotné tréningy sú na vysokej úrovni. Verím, že časom dostanem príležitosť ukázať sa aj v zápase. Keď potom vybehnem na ihrisko, pôjdem určite na sto percent,“ doplnil na záver Kapustník, ktorého snom je zahrať si raz v budúcnosti basketbal v niektorom z európskych veľkoklubov.