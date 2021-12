Projekt úspešne dokončili. Muži a mládež si zahrajú na novom povrchu

Predchádzajúca umelá tráva bola po 15 rokoch v opotrebovanom stave. K novému povrchu pribudli aj moderné brány, pracuje sa ešte na osvetlení hracej plochy.

LUČENEC. MŠK Novohrad Lučenec úspešne zveľaďuje svoj športový areál. Dôkazom toho je nedávna realizácia výmeny umelého trávnatého povrchu na pomocnom ihrisku Štadióna pri parku. Bez finančnej podpory Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a mesta Lučenec by však projekt nešiel tak hladko.

Výsledok spolupráce klubu, mesta Lučenec a SFZ

Pri výbere desiatky miest, ktoré boli do projektu SFZ zapojené a medzi ktorými sa ocitol aj lučenecký klub, zavážila skutočnosť, že MŠK Novohrad disponuje Útvarom talentovanej mládeže (ÚTM).

Pomocnú ruku pri spolufinancovaní podalo mesto. „Predchádzajúci umelý trávnatý povrch splnil svoju funkciu. Športovcom a verejnosti slúžil celých 15 rokov, čo sa podpísalo pod jeho stav. Žiaľ, ten neumožňoval okrem tréningového procesu a priateľských zápasov hrať na ňom súťažné duely našich mládežníckych kategórií. Aj preto nás veľmi teší, že sme sa mohli v tomto roku zapojiť do projektu výmeny umelých trávnikov, ktorý sa realizoval pod hlavičkou SFZ,“ priblížil prezident klubu Miroslav Beran.

Ako v zápätí dodal, bez participácie mesta Lučenec by bolo uskutočnenie projektu prakticky nemožné. To sa zaviazalo spolufinancovať výmenu umelého povrchu takmer tromi štvrtinami z celkových nákladov.

„Vďaka serióznemu prístupu klubu sa SFZ rozhodol, že nám poskytne dotáciu vo výške stotisíc eur. Mesto prispelo ďalšími 70-tisíc eurami, čiže celkové náklady sa vyšplhali na stosedemdesiattisíc eur. Aj touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta Lučenec, že sa do tohto projektu rozhodlo vstúpiť,“ doplnil Beran.

Podľa slov prezidenta lučeneckého MŠK Novohrad sa okrem umelej trávy podarilo vymeniť aj dve brány. Staré „svätyne“ nahradili nové, modernejšie, hliníkové brány, ktorých dná sú odnímateľné. Spĺňajú prísne štandardy UEFA.

Pribudnúť má ešte nové osvetlenie

Modernizáciu športoviska chce klub zabezpečiť plnohodnotný tréningový proces mládežníckych kategórií a treťoligového A-mužstva, a to najmä v období blížiacej sa zimnej prípravy.

„Nechceme, aby došlo k rýchlemu opotrebovaniu či zničeniu trávnika hlavnej hracej plochy. Vynovený umelý trávnik tak budú využívať aj muži, no prioritne je určený potrebám mládeže. Aktuálne veľmi intenzívne pracujeme aj na ďalšom projekte v spolupráci s mestom. Je ním osvetlenie plochy zrekonštruovaného umelého trávnika,“ poodhalil ďalšie plány lučeneckého klubu prezident Beran.

MŠK Novohrad sa do novej výzvy pustí hneď v úvode nového kalendárneho roka. Keďže väčšina klubov štartuje zimnú prípravu v januári, nové osvetlenie by Lučenčanom mohlo výrazne pomôcť z hľadiska tréningového procesu i plánovania prípravných zápasov na popoludňajšie hodiny, hoci sa stmieva skôr než v letných mesiacoch.

„Momentálne sme vo fáze prípravy. No chceme to stihnúť čím skôr, aby sme v od januára do marca mohli využívať nielen nový umelý trávnatý povrch, ale aj možnosť umelého osvetlenia v prípadoch, kedy to bude potrebné. Samozrejme, všetko musí byť vopred naplánované, odkonzultované s odborníkmi, aby prevádzka osvetlenia nebola pre klub či mesto stratová,“ uzavrel Miroslav Beran.