Na seniorov nezabudli ani v čase pandémie a online vzdelávania

Na tradičnej celoslovenskej iniciatíve opäť participovali aj obyvatelia Lučenca. Koordinátorom zbierky odovzdali viac než 600 krabíc plných lásky, ktoré poputujú do rúk opustených a starých ľudí.

LUČENEC. Prelom záverečných dvoch mesiacov v roku sa už tradične nesie v znamení dobročinnej akcie, z ktorej je cítiť atmosféru blížiacich sa Vianoc. Žiaci a pedagógovia lučeneckého Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy sa aj v roku 2021 rozhodli zapojiť do celoslovenskej iniciatívy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

“ Verím, že aj vďaka darčekom od anonymných ľudí s dobrým srdcom bude jeseň ich života viac teplá, slnečná a farebná, a nie pochmúrna a upršaná. „ MUDr. Eva Jakabová

Nezabránil im v tom ani opätovný prechod na dištančný spôsob vzdelávania. Gymnazistom sa podarilo vyzbierať viac než dve desiatky darčekov. Za celý náš región ich však bolo ešte omnoho viac.

Výzva sa ujala na celom Slovensku. Lučenec nebol výnimkou

Napriek tomu, že ide len o 4. ročník akcie, toto podujatie už dnes môžeme označiť prívlastkom tradičné. Neváhajú sa doňho zapojiť tisíce osôb, stovky škôl či organizácií po celom Slovensku, aby tak podporili peknú myšlienku, ktorej iniciátorkou bola v roku 2018 Janka Galatová.

Tou je obdarovanie osamelých seniorov, žijúcich v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb. Ústredným motívom akcie je vyzbierať čo najviac praktických drobností, ktoré majú ľudia doma v zásobe, a ktoré by výrazne nechýbali v domácnosti či nezaťažili rodinný rozpočet, a tieto užitočné maličkosti naukladať do škatule od topánok.

Krabicu následne zabaliť do baliaceho papiera rovnako ako vianočný darček a odovzdať ju v škole, firme či inej organizácii, ktorá následne zozbierané balíčky ďalej odovzdá kontaktnej osobe.

„Naša Žiacka školská rada sa snaží pravidelne zapájať do dobročinných akcií a zviditeľniť ich, dať ich do povedomia gymnazistov a verejnosti. Myslíme si, že bolo dôležité zviditeľniť aj myšlienku iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Každý z nás môže prispieť aspoň nejakou maličkosťou, potešiť, pomôcť a darovať kus zo svojho srdca. Ja osobne som toho názoru, že najmä v týchto dňoch, keď je pandemická situácia náročná, ľudia sú chorí a vysilení z prevládajúcich negatívnych správ, ktoré sa na nás valia, je dôležité prihliadnuť aj na psychické zdravie a urobiť niekomu deň krajším, svetlejším,“ zamyslela sa maturantka Kristína Krupová, ktorá je podpredsedníčkou ŽŠR pri GBST v Lučenci.

Osemnásťročnú Lučenčanku teší, že sa ľudia neváhajú zapojiť do peknej myšlienky a, hoci anonymne, vyčaria úsmev na tvári tým, ktorí to potrebujú.

Stromček vyzdobený členmi ŽŠR GBST a pod ním darčeky pre seniorov k tohoročnému podujatiu Koľko lásky (zdroj: Róbert Rácz)

„Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať – za seba a za našu Žiacku školskú radu – všetkým, ktorí na podujatí participovali a podporili tak dobrú vec. Myslím si, že táto akcia je dôležitá a je to skutočne najmenej, čo vieme pre osamelých ľudí urobiť. Pevne verím, že sa opäť raz, vďaka týmto balíčkom, budú obdarovaní cítiť menej osamelo a viac šťastne, či ľúbene,“ doplnila budúca študentka psychológie Krupová.

Bez dobrovoľníkov by to nešlo. Mnohí z nich pomáhajú aj v rámci svojej profesie

Každoročne organizovaná iniciatíva však nie je „len“ o ľuďoch, ktorí darček venujú a ktorí sú obdarovaní. Je to aj o desiatkach osôb, dobrovoľníkoch, ktorí sú v pozícii kontaktných osôb akýmsi medzičlánkom celej tejto akcie.

Jednou z nich bola v tomto roku aj lekárka lučeneckej nemocnice. Bývalú absolventku štátneho gymnázia v Lučenci Evu Jakabovú očarili fotografie odovzdávania balíčkov od anonymných darcov do rúk seniorov spred roka.

„Keďže pracujem na internom oddelení a na urgente, kde denne prichádzam do kontaktu najčastejšie práve so seniormi, vidím, čo človeka v tomto veku najviac poteší. Je to fakt, že na neho niekto myslí. Títo ľudia sú väčšinou vďační za úplné maličkosti. Vnímam, že veľmi trpia už beztak dlhotrvajúcou pandémiou, mnohokrát plačú, že už dlho nevideli svojich blízkych kvôli opatreniam, ktoré však určite z epidemiologického hľadiska nespochybňujem.

Náročná je však najmä druhá stránka, a to dôsledky pôsobiace na psychiku jednotlivca. Ďalšou kategóriou sú ľudia, ktorí mnohokrát nikoho nemajú, prípadne sú ich príbuzní veľmi ďaleko, alebo sú sami v zlom zdravotnom stave a nevedia sa postarať o svojich blízkych. Sú osamotení, opustení, neraz aj v zlej finančnej situácii,“ prezradila lekárka dôvody, prečo sa rozhodla byť súčasťou tohoročnej iniciatívy Koľko lásky.

Podľa vlastných slov to intenzívne vnímala už počas vysokoškolských štúdií, kedy mala možnosť nahliadnuť do domovov dôchodcov a tráviť s nimi viac času.

„Už vtedy som pochopila, že najviac, čo človeku môžeme dať, je venovať sa mu, spestriť jeho voľné chvíle a neraz dlhé dni samoty. Chcela by som vysloviť jedno veľké ďakujem všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili a prispeli svojou troškou lásky. Tú je doslova cítiť z každej odovzdanej krabičky.

Obdarovaným zas prajem veľa zdravia, pokoja a pohody. Verím, že aj vďaka darčekom od anonymných ľudí s dobrým srdcom bude jeseň ich života viac teplá, slnečná a farebná, a nie pochmúrna a upršaná,“ vyslovila na záver prianie doktorka Jakabová.