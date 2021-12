Analytici vyzývajú k očkovaniu, tvrdia, že ešte stovky pacientov skončia v čiernom vreci

Intenzívne očkovanie proti ochoreniu covid-19 prebieha tento týždeň aj v Banskobystrickom kraji.

Šéfredaktor - MY Novohrad

Banskobystrická župa pokračuje v intenzívnej očkovacej kampani, v rámci ktorej už od soboty 11. decembra prichádza mobilný tím s vakcínou proti ochoreniu covid-19 priamo do miest a obcí.

Potrebu očkovania zdôrazňuje nielen rezort zdravotníctva, župy a samosprávy, ale aj analytici z nezávislej občianskej iniciatívy Dáta bez pátosu.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Ak sa dáte zaočkovať, tak máte slušnú šancu pomôcť sebe a okoliu už na Štefana a určite na Troch kráľov. Urobte to pre svoje deti, ktoré patria do škôl od 10. januára až do 30. júna,“ zdôrazňujú v súvislosti s týždňom očkovania a dodávajú:

"A určite aj podľa nás "optimistov" z tých dnes 3250 pacientov v nemocniciach pôjde do čierneho vreca minimálne 500. A kým sa dostaneme na akceptovateľných 1500 pacientov, to sa ešte 3x vymení osádka na tých dnes obsadených posteliach a na Troch kráľov to asi nebude."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Covid ho takmer zabil, pľúca mal poškodené na 90 percent Čítajte

Tvrdia, že tieto vety sú odozvou na odvrátenú časť pandémie.

„Volá sa potrebná a nevyhnutná zdravotná starostlivosť, ktorú vám poskytovali, poskytujeú a aj poskytnú tisíce mega vyšťavených a unavených doktorov, sestričke, sanitárov, upratovačiek, záchranárov a pomocného personálu. Doprajte im Vianoce,“ zverejnili odborníci s tým, že veria, že sme blízko konca Delty a že ľudia sa chcú radšej pozerať na žiariaci vianočný stromček, nie na blikajúce prístroje na JIS-ke.

Podľa štatistík, ktoré analytici pravidelne zostavujú na základe oficiálnych údajov Inštitútu zdravotných analýz rezortu zdravotníctva, patria južné okresy Banskobystrického kraja naďalej medzi tie, ktoré sa vyznačujú najslabšou zaočkovanosťou v kraji, aj keď v uplynulých dňoch vzrástol záujem o vakcínu najmä v okresoch Poltár a Lučenec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lekárka: Zaočkovanosť v niektorých okresoch je nízka, vyhraté nemáme Čítajte

Čo sa týka 7-dňovej incidencie na 100-tisíc obyvateľov, v prípade počtu pozitívnych, potvrdených PCR aj AG testami dovedna k 12. 12., je v Banskobystrickom kraji na tom najhoršie okres Banská Štiavnica (1388). Nasledujú okresy Krupiny (1175), Banská Bystrica (1102), Žiar nad Hronom (1096), Brezno (1086), Zvolen (991), Detva (989), Žarnovica (977), Poltár (856), Rimavská Sobota (819), Revúca (815), Veľký Krtíš (738) a Lučenec (645).

V prípade rastu alebo posklesu ochorenia covid-19 v jednotlivých regiónoch, je v Banskobystrickom kraji situácia stabilizovaná, pričom v každom okrese má medzitýždenná zmena 7-dňovej incidencie z PCR testov klesajúcu tendenciu, konkrétne okres Detva (-47 %), Zvolen (-37 %), Lučenec (-34 %), Krupina (-32 %), Žiar nad Hronom (-25 %), Rimavská Sobota (-24 %), Revúca (-20 %), Veľký Krtíš (-19 %), Banská Bystrica (-17 %), Banská Štiavnica (-13 %), Brezno (-9 %), Žarnovica (-6 %) a Poltár (-4 %).

Počas nasledujúcich dní dáva BBSK možnosť záujemcom o vakcináciu dať za zaočkovať vo veľkokapacitných centrách župy, prípadne na miestach, kde budú mobilné očkovacie jednotky.