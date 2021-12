Ocenenie za príbeh, ktorý sa radšej nemal stať putuje do Lučenca

Miška s láskou pomáhala doopatrovať chorého otca

Miška bola obyčajné jedenásťročné dievčatko, keď v jej živote nastal zlom.

Jej ockovi zistili rakovinu.

Napriek nastupujúcej puberte a zistenej chorobe (tetánii) sa z celej sily snažila pomáhať ockovi aj maminke s malým bračekom. Strážila brata, pomáhala ockovi s nákupmi, kým maminka musela byť v práci, keďže ocko ostal doma na invalidnom dôchodku.

Choroba ocka pokročila, ostal ležiaci a nikdy nezabudnem na ten večer, keď som si ju zavolala k sebe a opýtala sa jej, či dáme ocka do nemocnice alebo nám umrie doma. Jej reakcia: samozrejme, doma a my to zvládneme – mi vohnali slzy do očí. V posledných chvíľach mi pomáhala ocka polohovať, prebaľovať, umývať a strážila mladšieho brata, keď som potrebovala niečo vybaviť.

Ocko dobojoval svoj boj 18. 12. 2020. Umrel tak, ako si predstavoval, doma, v prítomnosti tých, čo miloval.

Miška mi bola oporou aj na pohrebe a na štedrovečerný stôl položila sviečku, aby ocko bol pri nás. Teraz pomáha s mladším bratom, vodí ho do škôlky, kým som ja v práci.

Patrí jej veľké ďakujem a napriek tomu, že je v puberte, zvládla veci, ktoré by mali problém zvládnuť aj dospelí.