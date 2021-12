Návrat Zuzky zo Švajčiarska dedinčanov potešil, za liekmi už nemusia merať kilometre

Projekt ambicióznej lekárničky v Málinci a Cinobani podporili.

CINOBAŇA/MÁLINEC. „Je skvelé, že máme opäť lekáreň priamo v obci. Inak by sme museli autobusom cestovať do Lučenca alebo Poltára,“ povedala Kamila Červenáková z Cinobane. V utorok popoludní čakala na lekárničku, ktorá do dediny prichádza z neďalekého Málinca, kde prevádzkuje lekáreň v dopoludňajších hodinách. Aj tamojších možnosť vyzdvihnúť si lieky priamo v mieste bydliska, veľmi teší.

Obidve dediny v okrese Poltár boli totiž poldruha roka bez lekárne, na ktorú boli ľudia dlhé roky zvyknutí.

Vďaka ochote samospráv zrekonštruovať , v jednom prípade aj nájsť, priestory a ambicióznemu projektu Zuzky Kurčíkovej, mladej lekárničky, ktorá sa do svojho rodiska vrátila po rokoch, strávených za hranicami, nemusia ľudia merať za medikamentmi kilometre.

V článku sa dočítate ⇒Aký je rozdiel medzi lekárnikom na Slovensku a vo Švajčiarsku. ⇒Na aký smutný fakt mladá lekárnička poukázala. ⇒Ako rodáčka z Málinca vníma návrat domov spoza hraníc po vyše siedmich rokoch.