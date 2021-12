ROZHOVOR: Fascinuje ich hlavne zachytený svet mimo hlavný prúd

Svoje pestré aktivity zamerali na Lučenec.

LUČENEC. Lučenecké občianske združenie OZ Kultur-A má za sebou iba dva roky činnosti, ale už za svoje aktivity dostalo tohto roku ocenenie od lučeneckej samosprávy aj Plaketu Eugena Bárkánya za minulý rok od Ústredného zväzu židovských obcí v SR. Ich aktivity sú hlavne zamerané na audiovizuálne umenie. Jeho členom celoživotne učarovali statické i pohyblivé obrázky zachycujúce všeličo možné. Aktuálne zháňajú peniaze na vytlačenie fotografickej publikácie aká ešte o Lučenci nevyšla. Nielen o tom sme sa porozprávali s predsedom tohto občianskeho združenia Krasimirom Damjanovom.

Predstavte nám v stručnosti OZ Kultur-A.

Občianske združenie Kultur-A vzniklo v lete vlani (2020) preto, že sme cítili potrebu inštitucionalizovať naše aktivity pri podpore a realizácii výstavných a edičných projektov zameraných na amatérsku aj profesionálnu fotografiu, pri propagácii kvalitných a divácky náročných filmov, menšinových kultúrnych žánrov a formátov, ktoré zvyčajne zostávajú mimo hlavný prúd a ako také mávajú problém získať finančné zdroje. Názov ukrýva v sebe slovné spojenie Kultúrna alternatíva. Ňou by sme chceli rozhodne byť, ale nebránime sa spolupráci ani s oficiálnymi kultúrnymi ustanovizňami, práve naopak.

Aké máte plány do budúcna? Prípadne aké sú vaše súčasné aktivity?

Chceli by sme pravidelne organizovať výstavy kvalitnej fotografie, na ktorých by sme predstavovali nielen lučenských, alebo z Lučenca pochádzajúcich fotografov, ale pozývať aj tvorcov z iných miest Slovenska aj zahraničia. Fotografia stále zostáva významným fenoménom. Uchováva významné aj tuctové okamihy z osobného aj spoločenského života, vývoja prírody a krajiny. Vďaka nej s nami zostávajú zážitky, ktoré, ak by sme sa mali spoliehať len na našu pamäť, vyblednú, alebo sa stratia, zostanú zabudnuté, prekryté novými a novšími.

Presne v tomto duchu tvoria Ondrej Kamenský a Stano Spišiak, fotografie ktorých sú vystavené v Mestskom múzeu v Lučenci v rámci už druhého ročníka výstavného cyklu Názor na mesto. Výstava potrvá do konca januára 2022 a chcel by som aj touto cestou pozvať verejnosť k jej návšteve. Pravdaže, keď to epidemická situácia dovolí. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať aj na budúci rok. Výstavu neorganizujeme samozrejme sami. Bez podpory Mestského múzea a organizácie LUKUS by sa tieto aktivity nedali uskutočniť.

Okrem tohto výstavného cyklu by sme veľmi radi raz dvakrát do roka usporiadali výstavu fotografií niektorého známeho slovenského fotografa a predstavili jeho tvorbu lučenskému publiku.

Jedným z veľkých cieľov je aj vydávanie fotografických publikácií. Vytlačené fotka je niečo úplne iné, ako záber, ktorý máš uložený v telefóne, tablete alebo počítači. Čitatelia určite vedia, o čom hovorím. Mnohí majú doma v poličke fotoknižku z dovolenky, alebo promócie či oslavy. Fotky na papieri pôsobia úplne inak, ako tie na pamäťovej karte alebo pevnom disku.

Rozhodli ste sa vydať k prvej výstave katalóg a zvolili ste kampaň na internetovej platforme Startlab, Ako sa vám v nej darí?

Áno, vlani pri príprave prvej výstavy z cyklu Názor na mesto – Vitajte v Lučenci, ktorú kurátorsky pripravil náš člen Marcel Mižúr, sme rátali s tým, že k výstave vydáme aj katalóg.

K výstavám fotografií katalóg jednoducho patrí. Žiaľ, vlani sa nám to nepodarilo a tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime vyzbierať peniaze formou skupinového financovania a pripravili sme na portáli StartLab, ktorý bol vytvorený práve na tento účel vytvorený, kampaň Názor na mesto aj knižne. Za prvé dva týždne sa nám podarilo vyzbierať už vyše 130 % pôvodne plánovanej sumy, čo nás povzbudilo k tomu, aby sme požiadali tlačiareň o cenovú ponuku väčšieho formátu a pevnej väzby. Sme presvedčení, že vybraným fotografiám väčší formát a pevná väzba budú svedčať.

Ak dobre viem v kampani sa dajú za prípadnú podporu získať aj zaujímavé odmeny, čo ponúkate vy?

Dúfame, že podporovatelia nám zachovajú svoju priazeň a navýšenú čiastku vyzbierame. Veľa nechýba a podarilo sa nám získať novú exkluzívnu odmenu. Druhé, doplnené a prepracované, vydanie veľmi úspešnej publikácie Tu spočíva kvet, čo zanechal svet z pera historika Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Jána Aláča o novohradských náhrobníkoch.

Pre našich podporovateľov sme získali niekoľko kusov limitovanej edície s unikátnym katalógom náhrobných kameňov zo všetkých novohradských obcí. Vydavateľovi, občianskemu združeniu Priatelia histórie Novohradu, sme za túto podporu veľmi vďační.

Rád by som túto príležitosť využil aj na to, aby som všetkým, ktorí sa rozhodli tento náš vydavateľský projekt podporiť, veľmi pekne poďakovať. Ich podporu si veľmi vážime a ceníme. Máme pred sebou posledných pár dní tak dúfam, že sa vyšplháme čo najvyššie aby sme získali prípadný základ na vydanie katalógu k aktuálnej výstave. Na ten sa chystáme kampaň spustiť na jar budúceho roku.

Po splnení prvej „méty“ to vyzerá, že pôvodný útly katalóg bude plnohodnotnou knihou zachycujúcou Lučenec a jeho „rituály“. Lučenec, žiaľ takúto knihu ak dobre viem ešte nemá, a doteraz vyšli o meste len tzv. Pohľadnicové záležitosti, ktoré slúžia ako navnadenie na návštevu mesta, alebo spomienka na jeho niekdajšiu podobu. Má šancu podľa vás osloviť čitateľov aj pohľad na bežný život mesta, ktorý si ide vo svojej línii a možno na prvý pohľad nemá byť čím zaujímavý?

Určite. Veď život to nie sú len oslavy, manifestácie, demonštrácie či protesty, koncerty apod. Každodennosť býva často protivná, ubíjajúca a nudná, ale na druhej strane, rovnako často, ak nie častejšie, prináša aj nezvyčajné, veselé, groteskné, alebo smutné situácie, ktoré bystré oko fotografa vidí a rýchla ruka zachytí. Keď sa potom na ne pozeráme ako na fotografiu, uvedomíme si, že sme boli pri tom, ale nevšimli sme si. Aj toto je čaro fotografie.

Okrem fotografie chcete podporovať aj náročného filmového diváka, ako?

Chceli by sme prevziať organizáciu lučeneckého filmového klubu Priestor. Nájsť mu stabilný „domov“, vybaviť ho primeranou technikou. Fanúšikov kvalitného filmu je v Lučenci veľa a cítime ich podporu. Je pravda, že súčasná situácia s epidémiou CoVid-19 podobným aktivitám nepraje, ale nemôže predsa trvať večne, k pravidelným filmovým štvrtkom sa vrátime a chceme byť na ne pripravení.

Je niečo, čo máte na "jazyku" ale som sa nespýtal?