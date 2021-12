V lučeneckej štvrti podporili rozvoj športovo-kultúrnej infraštruktúry

Projekt získal viac než tridsaťtisíc hlasov a grant vo výške 1300 eur. Obyvatelia ulice sú známi organizovaním vlastnej olympiády.

LUČENEC. Akční obyvatelia Študentskej ulice v Lučenci postupne zveľaďujú svoju lokalitu. Dôkazom je, okrem iného, aj nedávna realizácia zaujímavého projektu. Financie na úpravu a skrášlenie štvrte získala komunita Kozieho potoka z grantu, ruku k dielu však vo veľkej miere priložili aj samotní miestni

“ Na našej ulici máme už dlhodobú tradíciu organizovania rôznych akcií. Tú začali už naši rodičia či starí rodičia, stále žijúci na Kozom potoku. My, mladšia generácia, sme nejako prirodzene začali preberať pomyselné žezlo... „ Radoslav Čičmanec

Študentská ulica sa postupne zveľaďuje (zdroj: Róbert Rácz)

Lučenčania našli podporu v združení YOUNG FOLKS LC, ktorého koordinátorom je poslanec mestského zastupiteľstva Ivan Siláči.

Uspeli v konkurencii a získali vyše tisíceurový grant

Kozí potok a najmä komunita zanietených obyvateľov, žijúcich na Študentskej ulici v centre Novohradu pravidelne, každý rok, organizuje rôzne podujatia. Populárnou sa stala Olympiáda Kozieho potoka, ktorú miestni dospelí organizujú pre deti, ale tiež akcie ako stavanie či rúcanie mája a mnohé ďalšie.

Osádzanie tabúľ (zdroj: archív Ivana Siláčiho)

„Títo ľudia žijú aktívnym komunitným životom v krásnej štvrti nášho mesta. Spoločne s nimi sme sa preto zamýšľali, akým spôsobom im vieme pomôcť. Spracovali sme projekt Na Kozom potoku to žije, ktorým sme sa uchádzali o podporu cez grantovú schému s názvom Vy rozhodujete, my pomáhame.

Bolo to prostredníctvom spoločnosti Tesco a nadácie Pontis. S neuveriteľným počtom 30 244 hlasov sme vyhrali celé hlasovanie v našom regióne a získali podporu pre projekt v sume 1300 eur. Intenzívne sme na tom pracovali v priebehu jesene,“ priblížil poslanec Ivan Siláči, ktorý je zároveň vyštudovaným architektom.

Novinkou sú aj dve tabule určené deťom a ich tvorivosti (zdroj: Róbert Rácz)

Podľa jeho slov sa podarilo upraviť plochu pred garážami, ktorá môže slúžiť na bicyklovanie či kolobežkovanie najmenších, a zakúpiť lavičky s integrovanými kvetináčmi. Miestni obyvatelia zároveň osadili basketbalový kôš s upraviteľnou výškou obruče a zaobstarali si siete využiteľné na nohejbal či bedminton.

„Pre kôš sme sa rozhodli najmä z toho dôvodu, že práve tu vyrástli výborní lučeneckí basketbalisti. Spomeniem napríklad Maroša Kováčika. Takže basketbal k tejto lokalite prirodzene patrí. Zakúpili sme tiež farby, ktorými, pravdepodobne až v jarných mesiacoch, keď sa zlepší počasie, namaľujeme basketbalové čiary, ale aj farebnú škôlku či rôzne iné hry na skákanie. Domáci zas prispeli tabuľami, ktoré budú slúžiť na kreslenie pre deti na dvoch rôznych miestach tejto ulice,“ doplnil Siláči.

Druhá tabuľa na inom mieste (zdroj: Róbert Rácz)

Obyvatelia žijú mnohými akciami. Deti aj dospelí sa každoročne tešia na vlastnú olympiádu

Čulý komunitný život má v tejto lučeneckej lokalite dlhoročnú tradíciu a bohatú históriu. Tá je odovzdávaná ďalším generáciám. Výraznou mierou v tom napomáha zveľaďovanie športovo-kultúrnej infraštruktúry Kozieho potoka, a to aj prostredníctvom takýchto projektov.

Inštalácia basketbalového koša (zdroj: archív Ivana Siláčiho)

„Pán Siláči do toho s nami išiel preto, lebo videl, že na našej ulici máme už dlhodobú tradíciu organizovania rôznych akcií. Tú začali už naši rodičia či starí rodičia, stále žijúci na Kozom potoku. My, mladšia generácia, sme nejako prirodzene začali preberať pomyselné žezlo a už je to viac-menej v našej réžii. Projekt Na Kozom potoku to žije vznikol najmä na základe každoročne organizovanej olympiády.

Basketbalový kôš na Kozom potoku (zdroj: Róbert Rácz)

V približne ôsmich zábavných disciplínach súťažia deti rôzneho veku – od útleho veku po tínedžerov. Zapáli sa olympijský oheň, vztýčime olympijskú vlajku, pustíme hymnu, rozhodcovia a pretekári zložia sľub, urobí sa slávnostné kolečko a súťaží sa. My dospelí ich podporujeme, povzbudzujeme a celú akciu spoločne organizujeme. Zároveň je to pre nás príležitosť socializovať sa so susedmi pri grilovačke a inom občerstvení,“ ozrejmil Radoslav Čičmanec, jeden z obyvateľov Študentskej ulice.

On sám sa každoročne aktívne podieľa na zabezpečení tradície Olympiády Kozieho potoka. Ako doplnil, k úspešnej realizácii zveľadenia športovo-kultúrnej infraštruktúry štvrte pomohol dobre napísaný projekt.

V spolupráci chcú pokračovať aj naďalej

Zaň vďačia obyvatelia Študentskej ulice Ivanovi Siláčimu a Denise Mrvovej, ktorí doňho vtiahli aj svojich spolupracovníkov z občianskeho združenia YOUNG FOLKS. „Pre mňa bolo najdôležitejšie to, že sme mohli pomôcť komunite, ktorá naozaj dlhodobo niečo robí.

Organizuje podujatia, žije čulým komunitným životom. Chceli sme im pomôcť, no väčšinu prác si urobili sami. Chceme spoločne pokračovať v hľadaní ďalších zdrojov, možno na druhý kôš či dokončenie úprav plochy pred garážami.

Všetkým, ktorí tento projekt svojím hlasovaním podporili, chceme poďakovať. Vďaka nim sa nám podarilo obstáť v ťažkej konkurencii,“ uzavrel Ivan Siláči.