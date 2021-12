Pobeží sa virtuálne, výnimkou bude kombinovaná dvadsiatka

Víťazom 54. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec je podľa organizátorov každý, kto túto vianočnú výzvu prijme a pomôže zachovať kontinuitu podujatia.

LUČENEC. Tradičné športové podujatie s bohatou históriou mení svoju formu. Lepšie povedané, prispôsobuje ju aktuálnemu vývoju pandemickej situácie na Slovensku. V utorok (14. 12.) o tom informoval organizačný tím, ktorý realizáciu súťaže konzultoval s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.

Tento rok hromadný štart neuvidíme (zdroj: Radovan Vojenčák)

V poradí 54. ročník Vianočného behu mesta Lučenec sa vo väčšine kategórií zrealizuje virtuálne. Výnimkou bude Štefanská dvadsiatka, ktorá ponúkne možnosť kombinovanej formy.

„Podujatie ako také mení svoju formu na virtuálnu. Pre účastníkov v disciplínach 3 km, beh Vladimíra Findru na 5 km, Beh na 10 km a Nordic Walking to znamená, že každý, kto sa zaregistruje online na stránke podujatia a uhradí štartovné do 22. decembra, bude môcť v termíne od 26. 12. (od 16.00 hod.) do 31. 12. (18.00 hod.) nahrať svoj čas v personálnej zóne. Pokyny budú všetkým registrovaným zaslané mailom.

Účastníci virtuálneho podujatia budú zoradení vo výsledkovej listine orientačne podľa zadaných časov. Kvôli objektivite však oficiálnych víťazov nebudeme dekorovať, ani deliť na kategórie. Pre nás je víťazom každý, kto túto vianočnú výzvu prijme a pomôže nám zachovať kontinuitu podujatia,“ znie oficiálne stanovisko organizačného tímu, zverejnené na mestskej facebookovej stránke.

Organizátori tohoročného Vianočného behu taktiež uviedli, že všetci pretekári, ktorí sa zaregistrujú, trať odbehnú a svoje výsledné časy nahrajú, obdržia účastnícke medaily. Tie budú bežcom distribuované a doručené v prvých januárových týždňoch.

Priamo v uliciach mesta môžu na dvadsaťkilometrovú trať vybehnúť tí pretekári, ktorí sú očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19, teda v režime O-P. Aj títo bežci však musia stihnúť svoju registráciu do 22. decembra, a to v súlade s aktuálne platnými propozíciami.

„Disciplína Štefanská dvadsiatka (beh na 20 km) prebehne kombinovanou formou. Na mieste podujatia bude vytýčená skutočná trať s časomierou, ktorú budú môcť registrovaní pretekári absolvovať prezenčne, teda reálne individuálne dňa 26. 12. s meraným individuálnym štartom v čase o 10.00 hod. Oficiálne zmerané výkony budú zoradené vo výsledkovej listine.

Najlepší v absolútnom poradí a jednotlivých kategóriách budú dekorovaní v súlade s aktualizovanými propozíciami, ktoré sú dostupné na stránke podujatia. V propozíciách nájdete aj časy a miesto registrácie, podmienky vstupu do priestoru podujatia a ďalšie detailné informácie,“ upresnili na sociálnej sieti organizátori 54. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec.

Splnenie podmienky o očkovaní alebo prekonaní ochorenia bude kontrolované pri vstupe na registráciu v budove Divadla Boženy Slančíkovej Timravy. Druhou alternatívou pre vianočných vytrvalcov je možnosť odbehnúť 20-kilometrovú trať virtuálne. Teda obdobným spôsobom ako v prípade ostatných tohoročných kategórií. Výsledné časy však budú len orientačné a na samostatnej výsledkovej listine. Každý pretekár obdrží účastnícku medailu.

Organizačný tím predstavil aj ďalšie dve novinky. Prvá sa týka už zaregistrovaných bežcov v ktorejkoľvek z kategórií, ktorí sa rozhodnú podujatie neabsolvovať.

Štartovné si môžu preniesť do ďalšieho ročníka Vianočného behu (2022), organizátorov však musia upovedomiť o svojom rozhodnutí najneskôr do 22. decembra. Druhou novinkou je netradičné, no motivujúce vyjadrenie vďaky, adresované Lučenčanom.

„Všetci platne registrovaní bežci z okresu Lučenec, ktorí pomohli v kampani za zvýšenie zaočkovanosti v okrese svojim príkladom, získavajú od hlavného organizátora Pavla Baculíka štartovné na Ipeľský beh 2022 zdarma,“ zaznelo v závere oficiálneho stanoviska organizátorov Vianočného behu mesta Lučenec.