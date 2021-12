Vydarený týždeň lučeneckého BKM

Družina kouča Sokolovskeho uspela uprostred týždňa na Hornej Nitre, v sobotu zas prelomila negatívnu šnúru domácich prehier.

PRIEVIDZA / LUČENEC. Druhá polovica decembra so sebou priniesla ďalšiu predvianočnú porciu zápasov basketbalovej extraligy mužov. Tú mali Lučenčania zdupľovanú, keďže uprostred minulého týždňa cestovali na Hornú Nitru. Na stredu (15. 12.) bola totiž naplánovaná dohrávka 9. kola Niké SBL proti Prievidzi. O tri dni neskôr pokračovala najvyššia basketbalová súťaž duelmi 14. kola. V rámci neho privítali Novohradčania podtatranský tím - Iskru Svit.

BKM natiahol čakanie Prievidze na prvé tohtosezónne víťazstvo

Kormidlo prievidzského mužstva prevzal pred niekoľkými dňami známy basketbalový odborník Krunoslav Krajnovič. Ani pod jeho vedením sa však Prievidza nezbavila čakania na prvé tohtosezónne víťazstvo v slovenskej lige. Lepší vstup do zápasu mal domáci tím, ktorý ovládol úvodnú štvrtinu.

Lučenčania zmazali sedembodové manko v priebehu druhej desaťminútovky, ktorej zas dominovali oni, a na polčasovú prestávku odchádzali s náskokom troch bodov. Najvyrovnanejšiu pasáž dohrávaného stretnutia ponúkla tretia štvrtina. Tú zvládli lepšie basketbalisti Prievidze. Zverenci kouča Sokolovskeho však naplno zabrali v záverečnej desaťminútovke, kedy otočili nepriaznivý stav a napokon aj skóre celého zápasu vo svoj prospech

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): Každé víťazstvo v tejto lige je dôležité a zároveň ťažké. Zaujalo ma, ako bol tréner Krajnovič schopný urobiť zmeny v takom krátkom čase. My sme samozrejme nemohli vedieť, ako budú útočiť a brániť. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa prispôsobili ich hre. Prievidza je v ťažkej situácii, ich hráči preto prišli hrať s chuťou, dali veľa striel, dokonca nejaké ťažké strely, ktoré nás aj prekvapili. Celkovo nie sme veľmi nadšení z výsledku, ale každé víťazstvo je nakoniec dôležité. Môžeme sa z duelu poučiť, pretože strácame koncentráciu priveľmi rýchlo, v súbojoch jeden na jedného musíme byť viac disciplinovaní. Musíme sa rýchlo pripraviť na veľmi agresívny a talentovaný Svit. Štyri domáce prehry, to rozhodne chceme otočiť a ubrániť domácu palubovku. Ideme na to zápas po zápase, nie je tu priestor na nejaké oslavy, ale toto bol určite pozitívny krok.

Juraj Láštic (hráč Lučenca): Som spokojný s naším výsledkom. Výrazne sme zlepšili komunikáciu, na ktorú sme sa zamerali hlavne na tréningoch. Doma budeme mať ťažkého súpera. Hráme so Svitom, dúfam, že sa dobre pripravíme, pretože chceme vyhrať.

Lučenec definitívne prelomil sériu domácich prehier

V sobotu hostil BKM Lučenec tím, ktorý dokázal v úvode aktuálnej sezóny už raz zdolať. Hoci si domáce mužstvo v prvej desaťminútovke vypracovalo náskok, Svit ho v druhej štvrtine stačil okresať na rozdiel dvoch bodov.

Po vyrovnanej tretej štvrtine nasledoval v tej záverečnej doslova strelecký koncert domácich basketbalistov. Tí definitívne zlomili odpor podtatrancov execlentnými 32 bodmi, ktoré zaznamenali v priebehu desiatich minút, zatiaľ čo Svit dal o dvadsať bodov menej.

BKM Lučenec - Iskra Svit 84:60 (17:11, 19:23, 16:14, 32:12)

TH: 9/12 - 11/21, Fauly: 17 - 15, Trojky: 11 - 7, Rozhodovali: Kúkelčík, Izák, Perečinský

Lučenec: Buie 22, Zorvan 14, Bolek 12, Johns 11, Castlin 7 (Láštic 11, Bob 5, Maričevič 2, Grenda a Kapustík 0)

Svit: Avramovič a Walton po 10, Baldovský 8, Holloman 6, Mokráň 4 (Kinard 18, Monček a Turza po 2, Harabin a Kester 0)

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): Som veľmi hrdý na svoj tím. Ukazuje sa, že je to pre nás sezóna plná výziev a nekonzistentných výkonov, ktoré boli buď veľmi dobré, alebo priemerné. Naša defenzíva dnes narazila na silnú ofenzívu Svitu, ale ukázali sme tímového ducha. Pretavili sme do praxe veci, o ktorých sme sa bavili v uplynulých dvoch týždňoch a o ktorých sme sa rozprávali od začiatku sezóny. Keď sme videli, že naše mužstvo je v niektorých prvkoch nestabilné, vrátili sme sa a prepracovali to. Sme talentovaní, máme charakter a nebojíme sa výziev, čo sme preukázali aj v dnešnom zápase. Ďakujem chlapcom a gratulujem im k výhre.

Lukáš Bolek (hráč Lučenca): Určite hovorím za celý tím, ak poviem, že toto dnešné víťazstvo chceme venovať všetkým našim fanúšikom, aj keď tu s nami nemôžu byť. Predsa len, doma sa nemá prehrávať a my sme tých zápasov v domácom prostredí prehrali už viac. Sme veľmi radi, že sa nám túto nelichotivú sériu podarilo konečne zlomiť, pretože dnes to bolo najmä o psychike. Chceli sme nadviazať na stredajšiu výhru v Prievidzi, čo sa nám aj podarilo. Svit sme dnes udržali na troch-štyroch ofenzívnych doskokoch, čo je super, hlavne ak vezmeme do úvahy fakt, že v tomto sú najsilnejší. Aj to je jeden z veľkých kľúčov dnešného víťazstva. Každý z nás si splnil to, čo sa od neho pred zápasom očakávalo, a aj hráči, ktorí možno toľko nehrávajú, premenili nejaké strely, keď sa dostali k príležitostiam.

Róbert Ištvánik (tréner Svitu): V prvom rade ma mrzí táto prehra, pretože tridsať minút sme hrali s Lučencom úplne vyrovnanú partiu. No potom prišla opäť naša päťminútovka, keď sa v hlavách dokážeme opustiť po dvoch inkasovaných trojkách súpera. Namiesto toho, aby sme osem minút do konca používali fauly a hrali, čo sme si povedali asi stokrát, tak namiesto toho necháme súpera opäť, zas a zas sa chytiť a dostať ho do zápasu. Zbytočne sme sa začali plašiť, prehrávať o deväť-desať bodov osem minút pred koncom je ešte nič, aj keď okej, bolo nízke skóre. No ak nebudeme rešpektovať základné princípy toho, čo si povieme, takto basketbal hrať nemôžeme. Nerozumiem tomu, že ak niečo dokážeme urobiť v jednom zápase, prečo to neurobíme aj v ďalšom a neodohráme kompletných 40 minút, nie iba tridsať.

Stanislav Baldovský (hráč Svitu): Z našej strany boli tri štvrtiny celkom dobré, posúvali sme si loptu a hrali sme jednoducho. Posledná štvrtina bola úplná katastrofa. Proste, nezvládli sme to, ja neviem, či psychicky, alebo fyzicky, jednoducho nerozumiem. Keď si povieme, že Lučenec má dobrých trojkárov a my ich necháme strieľať, máme nula faulov, neurobíme taktické fauly. Neviem, keď si niečo povieme a potom to neurobíme, tak to dopadne ako dnes v závere, keď sme poslednú štvrtinu prehrali o dvadsať bodov. Mysleli sme si, že dnes tu môžeme vyhrať, tri štvrtiny sme hrali dobre, no vlastnými chybami sme si to opäť prehrali my sami.

TABUĽKA PO 14. KOLE

1. Levice 13 11 2 1194:989 24

2. Komárno 13 10 3 1150:1064 23

3. Lučenec 14 8 6 1212:1130 22

4. SNV 14 7 7 1084:1106 21

5. Inter BA 13 6 7 1081:1049 19

6. Handlová 13 6 7 990:1081 19

7. Svit 14 5 9 1170:1285 19

8. Prievidza 12 0 12 918:1095 12