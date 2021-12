ROZHOVOR: Jediná prehra a najlepšia defenzíva v lige. Ružiná prezimuje na špici

Michal Nosáľ: "Chceme aj naďalej hrať pekný a útočný futbal, ktorý bude divákov baviť."

RUŽINÁ. Šiestu ligu ObFZ Lučenec ovládla po štrnástich zápasoch Ružiná.

Klub, ktorý si pamätá slávne časy niekdajšej druholigovej príslušnosti, sa v ročníku 2020/2021 stal jesenným majstrom oblastnej súťaže. Predurčila ho k tomu skvelá partia a kombinácia skúsených hráčov s mladými talentovanými futbalistami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ružinčania sa v polsezóne môžu pýšiť najlepšou zápasovou bilanciou 11-2-1 spomedzi všetkých šiestoligistov. Tá im priniesla dovedna tridsaťpäť bodov, teda o bod viac, než získala druhá Mýtna.

Práve tento tím pripravil „baníkom“ jedinú prehru, a to v dohrávke úvodného kola začiatkom septembra. Streleckým ťahúňom mužstva bol kanonier (a zároveň tréner v jednej osobe) Michal Nosáľ, ktorý rozvlnil sieť súperov až dvadsaťpäťkrát. Za jesenným kráľom strelcov z Kokavy nad Rimavicou Máriom Sendreiom zaostal o jeden gól.

Kanonier a tréner Ružinej Michal Nosáľ. Takto sme ho stretli na pohárovom zápase Málinec - Slovan BA (zdroj: Róbert Rácz)

Ružinú zdobí v polsezóne aj najlepšia defenzíva. Len tucet inkasovaných gólov je vizitkou výbornej obrany, ktorú dirigoval nestarnúci „Šaman“ Mário Michálik.

Komplexné zhodnotenie jesennej časti vám ponúkame z perspektívy kouča Michala Nosáľa.

Pán tréner, obligátna otázka na úvod – ako vnímate nedávno ukončenú jesennú časť v podaní ružinských futbalistov?

Túto polsezónu vnímam ako veľmi vydarenú. Plný počet bodov sme stratili len s jediným tímom v súťaži.

Hneď v úvode sezóny nastala paradoxná situácia, keď ste prvé kolo neodohrali v riadnom termíne a v druhom kole ste mali pauzu kvôli rozlosovaniu. Nový ročník ste teda odštartovali až tretím kolom v polke augusta. Okrem spomínanej dohrávky s Mýtnou ste potom už ani raz nezakopli, čo sa týka prehier. Čomu to pripisujete?

Myslím si, že to možno pripísať vytvoreniu dobrej partie chlapcov. Medzi mladými sú skúsenejší hráči, ktorí kedysi hrávali vo vyšších súťažiach a ktorí dodali kostre mužstva tú potrebnú kvalitu.

Tím Ružinej pred sezónou (zdroj: archív Mikuláša Bodora)

V kádri Ružinej sa objavili pred začiatkom nového ligového ročníka známe mená. Mário Michálik a Marek Penksa majú skúsenosti z vyšších súťaží. Bude sa môcť mužstvo spoľahnúť na ich služby aj na jar?

Zatiaľ nemáme informácie, že by nemali pokračovať v našom tíme aj naďalej. Samozrejme, ak budú zdravotne v poriadku aj na jar. To sa ale uvidí cez zimu, kedy si sadneme spolu s výborom a dohodne sa, ako a čo bude ďalej.

Vy sám ste preukázali poriadny apetít po góloch. Titul jesenného kráľa strelcov mu ušiel len o chlp, 25 presných zásahov je skutočne úctyhodná bilancia. Čomu vďačíte za túto streleckú potenciu?

Tak v prvom rade spoluhráčom, pretože bez nich by som toľko gólov nedal. No možné je aj to, že som bol v správnom čase na správnom mieste (smiech).

Prezraďte, aká partia sa zišla v kabíne? Aká je tímová „chémia“?

Ako som už spomínal, je to mix domácich mladých hráčov a skúsenejších starších futbalistov. Preto to klaplo tak, ako malo.

Ružiná (zdroj: archív Mikuláša Bodora)

Horná polovica tabuľky je dosť vyrovnaná. Hoci nás čakajú ešte jarné kolá, adeptov na ligového víťaza je veľa. S akými ambíciami plánuje klub vyraziť v ústrety odvetnej časti?

Chceme hrať pekný, útočný futbal, ktorý by pobavil aj divákov. Na konci sezóny sa ukáže, ako obstojíme v silnej konkurencii. Ambíciami naďalej zostávajú popredné priečky.

Ako mužstvo fungovalo po skončení jesenných „majstrákov“? Kedy plánujete začať so zimnou prípravou?

To, kedy začneme zo zimnou prípravou a ako bude prebiehať, si upresníme na plánovanej schôdzi výboru. Veľa sa zrejme bude odvíjať od vládnych opatrení... Nevieme dopredu, kedy a čo sa bude môcť.

Máte už teraz avizovaný pohyb v hráčskej kabíne? Chceli by ste cez zimnú pauzu posilniť mužstvo? Ak áno, o aké posty by malo ísť?

Niektoré posty potrebujeme určite doplniť, takže chceme niekoho dotiahnuť do kádra. Zatiaľ však nechcem konkretizovať mená, o koho by malo ísť.