Dobrovoľní hasiči vyrazili na vianočnú jazdu mestom

Fiľakovské ulice zažili už po druhýkrát netradičný sprievod.

FIĽAKOVO. Predvečer Vianoc sa niesol vo Fiľakove v znamení zatiaľ stále netradičného zážitku. Dobrovoľní hasiči z DHZ mesta Fiľakovo vyrazili vo štrtok 23. decembra úderom 16:30 hod na druhý ročník Vianočnej jazdy zo svojej základni s troma hasičskými autami, ktoré boli doplnené s vianočným osvetlením a vianočnou hudbou do ulíc mesta aby vytvorili sviatočnú atmosféru a pripomenuli, že sú pripravení, nielen pomáhať keď treba, ale aj potešiť veľkých a hlavne malých obyvateľov mesta.

„Pripravili si pre nich oproti vlanajšku aj jedno prekvapenie. Okrem toho, že pribudlo jedno vozidlo,v sprievode sa viezlo aj obrovské vianočndarčekové balenie na kolesách. V ňom sa skrýval protipovodňový vozík. Nechceli sme ho nechať opustený v hasičskej zbrojnici tak sme ho tentokrát zapojili do našej vianočnej jazdy," povedal predseda Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Fiľakovo Marian Mesiarik.

Ako dodal rozhodli sa vlani týmto spôsobom oživiť vianočnú atmosféru v meste. A hlavne aby napĺňali myšlienku, ktorú si dali pri zakladaní DHZ, že priblížia hasičsvo ľuďom a hlavne deťom v ktorých vidia našu budúcnosť.

„Veľa ľudí našu jazdu vlani natáčalo, posielali fotky a videá čo nás naštartovalo. Naši členovia nakúpili nové osvetlenia a autá budú viac nasvietené než vlani. Týmto spôsobom chceme fiľakovčanom popriať krásne a bezpečné Vianoce," dodal veliteľ DHZ.

Jazda išla plynule podľa presného harmonogramu po meste a aj dokonca do neďalekého Šídu, ktorý taktiež patrí pod činnosť DHZ mesta Fiľakovo.

„Ak nám sily a prostriedky dovalia tak by sme to chceli zorganizovať aj na budúci rok. Včera sme zažili aj to o čom sme zo žartu hovorili pri príprave vozidiel na dnešnú jazdu. Už s osadeným vianočným osvetlením sme museli ísť na zásah pri požiari komína v rodinnom dome vo Fiľakove," zakončil Mesiarik. Zásah dopadol našťastie dobre, nenastali pri ňom vážnejšie škody na majetku a aj osvetlenie vydržalo neplánovanú ostrú generálku.