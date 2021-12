V novom centre podnikových služieb má nájsť miesto časom až 86 ľudí

Vybudovať by sa malo do dvoch rokov v Lučenci.

BRATISLAVA. Spoločnosť Invictum Holdings, a.s. plánuje v Lučenci vybudovať nové centrum podnikových služieb. Firma chce investovať viac ako 7,7 milióna eur a do roku 2025 vytvoriť 86 nových pracovných miest. Investícia reaguje na výrazný nárast podnikateľských aktivít v rámci skupiny Invictum po založení spoločností v Ugande, Tanzánii, Hongkongu, Juhoafrickej republike, Srbsku, či Rakúsku.

S projektom by mohol podniku pomôcť aj štát. Ministerstvo hospodárstva SR už do pripomienkového konania predložilo návrh na poskytnutie investičnej pomoci v maximálnej hodnote takmer 2,4 milióna eur. Vo forme úľavy na dani z príjmov by malo ísť o 666-tisíc eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta necelých 1,7 milióna eur. O poskytnutí pomoci bude rozhodovať vláda. Práce na investičnom zámere začali ešte v júli tohto roka, ich ukončenie je naplánované na rok 2023.

Centrum by malo poskytovať komplexné podnikové služby pre existujúce dcérske spoločnosti Invictum Holdings a spoločnosti, ktorých založenie plánuje pri expanzii.

„Rast vyžaduje podporu z centra podnikových služieb, nakoľko novým spoločnostiam v zahraničí plánuje prijímateľ poskytovať komplexné podnikové služby vrátane účtovníctva, informačných technológií, vnútorného auditu, finančného poradenstva, riadenia nákupu a kontrolingu obchodu," uvádza sa v materiáli rezortu hospodárstva.

Invictum Holdings je rodinný holding, ktorý je historicky spätý s drevárskym sektorom už od roku 1934. Spoločnosť vznikla v roku 2015 ako rodinná firma pod názvom Invictum, s.r.o. V roku 2019 sa transformovala na holdingovú spoločnosť.

V súčasnosti zastrešuje jedenásť obchodných a dve neziskové spoločnosti na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Srbsku a Južnej Afrike v rámci drevárskeho a chemického priemyslu, distribúcie ekologických čistiacich prostriedkov, logistiky, marketingu, zdravotníctva, ako aj výskumu a vývoja.