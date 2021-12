ROZHOVOR: Fotograf z Malohontu uspel so slovenskými stromami na medzinárodnej súťaži v Japonsku

Nie je to jeho jediné zahraničné ocenenie.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Martin Babarík žijúci v Rimavskej Sobote rád uniká pred starosťami do prírody. No nechodí sa tam prechádzať, ale aj zaznamenáva svojim fotoaparátom jej krásy. Lásku ku stromom pretavil nielen do každoročného fotenia pre anketu Strom roka, ale vďaka ich fotkám sa dočkal aj medzinárodného ocenenia. Predvianočným darčekom, ktorý k nemu doputoval až z Japonska bola strieborná medaila v kategórii príroda, a podkategórii stromy v tohtoročnom ročníku súťaže Tifa - Tokyo Foto awards.

Súťaž si dáva za úlohu predstaviť talentovaných fotografov z celého sveta novým divákom nielen v celom Japonsku. Súťaž je otvorená pre každého. Súťaží sa vo viacerých kategóriách, ktoré sú ešte rozdelené do ďalších sekcií. Súťažia tu aj profesionálni fotografi s amatérmi.

Oceneným sľubujú okrem iného organizátori celoročnú rozsiahlu publicitu po celý rok. Víťazné snímky je možné pozrieť na ich internetovej stránke v online galérii.

O tom aké ďalšie ocenenia už fotograf získal, čo pre neho znamenajú a ako sa fotia stromy sme sa s Martinom Babaríkom porozprávali v krátkom rozhovore.

Čo pre vás znamená samotné fotenie?

Fotím hlavne pre moje potešenie, ale keď tvorbou poteším aj iných, je to o dôvod viac. Je to aj také moje vypustenie pary z hlavy. A keďže fotím len prírodu, tam sa vypúšťa para najlepšie.

Súťaže TIFA ste sa zúčastnili po prvýkrát a hneď ste sa ocitli medzi ocenenými. Ako vnímate tento výsledok v naozaj širokej zahraničnej

konkurencii?

Výsledok ma veľmi potešil. Teším sa o to viac, že ocenenie dostali "moje" stromy, ktorých fotenie je mojou srdcovkou. Štartoval som za amatérov a v kategórii Nature/Trees som získal striebro za sériu fotografií s názvom Ents. Zlato vyhrala fotografia od Nathana Wirtha z USA, ktorú poznám aj z iných súťaží a tento rok sa jej fakt darilo. Má úžasnú atmosféru. Okrem tejto ceny som získal ešte odznak "Official Selection" za fotku makového poľa na Záhorí.



Ak som dobre pozeral v rozsiahlej online galérii ocenených ste jeden z dvojice Slovákov, ktorí tento rok bodovali medzi fotografmi naozaj z celého sveta, vyššie skončila Gabriela Teplická s knihou My, nerozmýšľaťe aj vy nad vydaním fotoknihy, lebo asi materiálu by si už za tie roky fotenia našiel dosť?

Okrem Gabriely Teplickej veľký úspech zaznamenal aj Filip Hrebenda. Obaja štartovali medzi profesionálmi a obaja vo svojich kategóriách získali 1. miesta, čo je niečo úžasné. (ako sme pri opätovnom pozeraní víťazných fotiek pozerali, objavili sme v rozsiahlej fotogalérii ešte jednu zástupkyňu Slovenska- Gréta Zubová získala zlatú medailu v kategórii príroda, podkategória psy - pozn. red. )

Knihu určite chcem vydať, v hlave ju mám už dávno rozrobenú. Aj fotiek mám dosť, lenže čím viac pozerám práce iných fotografov, napr. aj Filipa a ďalších, tak tým tých fotiek na knihu mám zrazu "menej".

Snáď sa mi tento rok ešte podarí spraviť pár dobrých záberov a potom to už dám dokopy.



Máte už aj iné ocenenia zo sveta, čo pre vás vlastne znamenajú?

Týchto veľkých súťaží som sa začal zúčastňovať len od roku 2020. V tom roku som v Prahe získal čestné uznanie udelené PSA (Photographic Society of Amerika) za fotografiu Fridays for Future v kategórii Photojournalism, čo ma veľmi nakoplo.

Potom prišli nominácie a čestné uznania z International Color Awards a Black & White Spider Awards z Kalifornie, v ktorých porotách sedia ľudia zo svetových galérií a múzeí.

A pred pár dňami aj čestné uznanie z Chromatic Awards za fotografiu kalvárie z Banskej Štiavnice v kategórii Landscape. Tieto súťaže sú pre mňa veľkou motiváciou, aj inšpiráciou.



Už niekoľko rokov ste člen poroty a fotograf finalistov v ankete nadácie Ekopolis Strom roka. Ako vnímate teda stromy cítite z nich nejakú energiu, čím vás

fascinujú?

Som veľmi vďačný nadácii Ekopolis za anketu Strom roka. V roku 2022 to bude už 20. ročník ankety a pri tejto príležitosti pripravujeme rôzne aktivity, na ktoré sa už veľmi teším. Stromy sú úžasné stvorenia. Fascinuje ma ich dlhovekosť, energia, rozmanitosť a ako fotografa samozrejme aj ich tvary. Sú nekonečnou inšpiráciou.



A ako sa vlastne fotia stromy? Máte na ne už nejaký fígeľ ako ich dobre odfotiť? Používate nejaké špeciálne filtre?

Filtre ani nie, používam klasický UV filter, prípadne podľa potreby. Pri stromoch, vzhľadom na ich rozmery či stiesnené podmienky, používam ale rôzne širokouhlé objektívy. Veľmi som si obľúbil 8 mm rybie oko, s ktorým rád experimentujem.



Krajinu fotíte vo všetkých ročných obdobiach a hlavne už mnoho rokov,

ako vnímaš premeny krajiny na Slovensku? Chránime si ju dostatočne?

Stačí sa prejsť v niektorých národných parkoch a myslím, že každý súdny človek si spraví názor na to, ako si prírodu (ne)vážime. Skôr ma udivuje, ako ešte aj téma ochrany prírody dokáže ľudí rozoštvať a rozhádať.

Ale verím, a dúfam, že dno sme už dosiahli a bude to lepšie. Okrem dôležitej zmeny legislatívy, mám radosť aj z rôznych aktivít, ako napr. "Sadíme budúcnosť" a podobne.



Na záver, keďže koniec roka nás vždy akosi "núti" bilancovať a dávať si nové predsavzatia do toho ďalšieho. Považujete odchádzajúci rok (odmyslime si pandémiu) za úspešný? Aké plány máte do toho budúceho?

Bol to pekný rok, som veľmi vďačný za všetko dobré, čo mňa a mojich blízkych stretlo. A to isté si prajem aj do nového roku. Teším sa na potulky prírodou a množstvo iných vecí. Snažím sa vyhýbať všetkému negatívnemu, aj keď nie vždy sa to dá. Ale snažím sa to zlepšiť.