Chorvátskeho pivota nahradil basketbalista zo zámoria

Nová posila BKM Lučenec sa podľa slov trénera Sokolovskeho vyznačuje atletickosťou, rýchlosťou a všestrannosťou.

LUČENEC. Deň pred Vianocami ohlásil basketbalový klub z centra Novohradu zmenu v hráčskom kádri. Dres lučeneckého BKM si oblečie nová posila zo zámoria, Akia Pruitt. Rodák zo Severnej Karolíny nahradí v tíme Daniela Sokolovskeho pivota Antuna Maričevića.

Článok pokračuje pod video reklamou

Antun Maričević (v bielom) v Lučenci končí (zdroj: Branislav Gúgľava)

Púť 24-ročného Chorváta, ktorý v polovici augusta skompletizoval predsezónnu súpisku BKM, sa tak po štyroch mesiacoch strávených v Lučenci končí. Klub o tom informoval prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

„Antun Maričević končí svoje pôsobenie v Lučenci, na uvoľnené miesto prichádza Akia Pruitt. 24-ročný Američan pochádza z Winston-Salem, štyri roky strávil na University of North Carolina at Pembroke. Počas svojho pôsobenia získal viacero ocenení, Player of the year, Defensive player of the year, Tournament MVP, dvakrát sa dostal do All Star tímu konferencie,“ uviedol klub vo vyjadrení na svojej facebookovej stránke.

Nová posila BKM Lučenec Akia Pruitt (zdroj: FB archív BKM Lučenec)

Pruitt v záverečnom roku svojej zámorskej anabázy naskočil do tridsiatich stretnutí, v ktorých zaznamenal v priemere 13,1 bodu, 8,3 doskoku a dve asistencie. Po univerzite dostal príležitosť pripojiť sa k tímu NBA G-League Raptors 905. Ten je farmou slávneho klubu v NBA, Toronto Raptors.

„Chceli by sme úprimne poďakovať Antunovi za jeho prínos pre náš tím v prvej polovici sezóny. Do nášho družstva priniesol veľmi dôsledné úsilie a pracovnú morálku, bol pozitívnym prejavom v našej šatni a cítime, že počas svojho pôsobenia tu urobil výrazné zlepšenie ako hráč. Žiaľ, po dvoch ligových kolách náš trénerský štáb a vedenie dospeli k záveru, že môžeme byť konkurencieschopnejší s hráčom na jeho pozícii s väčšou rýchlosťou, atletickosťou a všestrannosťou. Veríme, že týmto hráčom je Akia Pruitt.

Náš tím sa jednoznačne teší z toho, že patrí medzi najmladšie v lige. Akia je tiež nováčikom v európskom basketbale. Veľa sme si zisťovali a získali sme iba silnú pozitívnu spätnú väzbu o jeho charaktere, pracovnej morálke, basketbalovej inteligencii a predovšetkým jeho schopnosti ovplyvňovať hru v defenzíve svojou atletickosťou a rýchlosťou, ako aj jeho všestrannosťou pri výške 203 cm driblovať, prihrávať a strieľať. Vzhľadom na náš štýl hry si myslíme, že sa bude skvele hodiť do nášho systému,“ citoval klubový web trénera Daniela Sokolovskeho.