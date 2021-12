Lučenecká samospráva chce prepojiť vzdelávanie, zamestnanosť a bývanie rómskych komunít

Projekt je zameraný na rozšírenie Komunitného centra na Rapovskej križovatke a zvyšovanie IT zručností žiakov aj rodičov.

LUČENEC. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci Lučenca schválili implementáciu schváleného projektu LDI02014 "Spájame sa pre viac príležitostí" – "We connect for more opportunities". Cieľom projektu je prepojenie oblastí vzdelávania, zamestnanosti a bývania v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) za účelom inklúzie na základe pomoci k svojpomoci týchto skupín a ich vlastnej aktivity počas realizácie projektu.

Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je 749 105 eur, z čoho celkové oprávnené výdavky pre mesto Lučenec sú vo výške 307 088 eur. Súhlas mestského zastupiteľstva s implementáciou a spolufinancovaním projektu na základe schválenej výšky poskytovanej pomoci bol požadovaný správcom programu. Žiadateľom je mesto Lučenec a na projekte participujú partneri – Agentúra práce BBSK, Projekt Dom.ov a nórsky partner CBRNM Networking.

Aktivity samosprávy ako žiadateľa sú zamerané na rozšírenie Komunitného centra na Rapovskej križovatke a zvyšovanie IT zručností sociálne vylúčených žiakov a žiakov z marginalizovaných komunít a ich rodičov rozšírením počítačového vybavenia v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Agentúra práce BBSK sa zameria na zvyšovanie kompetencí a zručností MRK s cieľom zvyšovania ich zamestnanosti a na vzdelávanie zamestnávateľov v oblasti špecifík zamestnávania osôb marginalizovaných komunít.

Úlohou projektu Dom.ov bude v prípade schválenia žiadosti finančná gramotnosť obyvateľov MRK s cieľom šetrenia vlastných finančných prostriedkov a získania následného mikroúveru.

Po splnení týchto podmienok a minimálneho ročného sporenia nasleduje svojpomocná výstavba vlastných domov týmito obyvateľmi. Nórsky partner - CBRNM Networking bude mať na starosti auditovanie projektu a supervíziu počas jeho vo vzťahu k obyvateľom MRK.