Futsalová repre finišuje s prípravou na ME 2022

Viac než tretinu hráčskeho kádra tvoria futsalisti MIMEL-u Lučenec. Úradujúci slovenský šampión má zastúpenie aj v realizačnom tíme SR.

LUČENEC / SLOVENSKO. Slovenská futsalová reprezentácia vstupuje do finálnej fázy prípravy pred blížiacim sa európskym šampionátom. Majstrovstvá Európy vo futsale 2022 sa uskutočnia v Holandsku v druhej polovici januára. Dôležitú rolu však zohrá aj centrum Novohradu. O všetkom podstatnom informoval vo štvrtok (30. 12.) portál futsalslovakia.sk.

Reprezentačný výber Slovenska sa na podujatí európskeho formátu predstaví vôbec po prvýkrát. V skupine C narazia Slováci postupne na súperov z Ruska (21. januára), Poľska (25. januára) a Chorvátska (29. januára).

Skvelou previerkou na toto podujatie bol nedávny turnaj 4Futsal Nations, ktorým prešli zverenci trénera Mariana Berkyho bez zaváhania. Zdolali Bosnu a Hercegovinu (5:4), Rakúsko (5:0) a taktiež našich západných susedov. Českí „bratři“ ťahali za kratší koniec po výsledku 3:1.

Tréner MIMEL-u Lučenec a slovenskej futsalovej reprezentácie Marian Berky (zdroj: Róbert Rácz)

Nebola to však posledná turnajová previerka slovenských futsalistov. Tých čaká v úvode roka 2022 záverečná časť prípravy, ktorá by sa mala uskutočniť v Lučenci. Odštartuje ju trojkráľový štvrtok a potrvá do soboty 8. januára. O desať dní neskôr (18. januára) odlieta konečný (finálny) výber kouča Berkyho do „krajiny tulipánov“.

Lučenčanov môže tešiť fakt, že do finálnej etapy previerky futsalovej „repre“ sa prebojovalo až osem hráčov MIMEL-u – brankár Marek Kušnír a hráči: Dominik Ostrák, Martin Směřička, Róbert Greško, Peter Serbin, Daniel Čeřovský, Filip Márton a Anton Brunovský.

Realizačný tím doplnia ďalší Lučenčania, okrem šéftrénera Mariana Berkyho v nominačnej listine figurujú aj lekár MUDr. Marián Mózer a fyzioterapeut Alexander Sebestyén.