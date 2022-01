Magický novohradský vrch podnietil v minulosti k povestiam, dnes môže k túre

Lysec hoci nie je najvyšší, vždy niečím ľudí priťahoval.

LUČENEC. V spolupráci s Mišom Šestákom z OZ Priatelia histórie Novohradu sme pre vás pripravili súťaž o najnovšie zborníky zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. Jeden z vás získa limitovanú dvojzväzkovú verziu s bonusovým obsahom a druhý klasický zborník. Podmienky súťaže, tak ako aj súťažnú otázku nájdete na konci tohto príspevku.

Prinášame vám z aktuálneho zborníka skrátenú podobu príspevku historika Jána Aláča - Magický vrh Lysec v Novohradských horách. Pozrieme sa hlavne na to ako sa z tohto vrchu nachádzajúceho sa v okrese Lučenec stalo pamätné miesto aj na povesti viažúce sa k nemu. Autor prináša aj niekoľko tipov na výlety do jeho okolia.

Mnohé miesta pôsobia na človeka prostredníctvom svojho charakteristického vzhľadu. Takto sú vnímané predovšetkým dominantné prvky v krajine. Pri inom type miest ide viac o ťažko definovateľnú odozvu niekdajších udalostí, ktorých základné kontúry môžu byť zaznamenané napríklad v ústnom podaní, tradícii, povestiach, literatúre, možno v rozprávkach.

Takéto obrysy minulých udalostí však nemusia byť vôbec zreteľné a môže ísť o podvedomé pôsobenie miesta so všetkým, čo sa na ňom odohralo a čo sa s ním spája. Niekedy sa tomu hovorí igenius loci. Pri mnohých miestach ide o kombináciu týchto faktorov v spojení so silou vlastnej predstavivosti.

Je zaujímavé, že ľudia často pociťujú potrebu v krajine pamätné miesta umelo vytvárať a mnohokrát opomínajú krajinné prvky alebo časti krajiny, ktoré majú takúto hodnotu či atmosféru v sebe prirodzene obsiahnutú. Tá býva spravidla kombináciou dominantnosti vzhľadu miesta, jeho prírodných daností a viac či menej zreteľných reálnych historických alebo vybájených udalostí, ktoré sa s nimi spájajú.

Podobne mnoho ľudí prisudzuje veľký význam a hodnotu miestam a dominantám, ktoré sú vzdialené, ležia v iných krajinách alebo na iných kontinentoch a zabúda sa na miesta, ktoré sa nachádzajú v dosahu ich životov.

Lysec stratil lysinu

Jedným z takýchto miest v Novohrade bol a je vrchLysec (716,4 m) v geomorfologickom celku Ostrôž. Pomenovanie Lysec je označenie pre vrch, ktorý má odlesnený vrchol. Na Slovensku ich je hneď niekoľko. Viacero ich je aj v ďalších slovanských krajinách, v Poľsku a v Čechách.

Novohradský Lysec má však dnes svoj vrchol zalesnený. So svojimi 716 metrami nie je najvyšším vrchom v Novohrade. Nie je ani najvyšším v Ostrôžkach.Bralce majú 817 metrova Ostrôžka 877 metrov nad morom. Nie je ani najvyšší z Lyscov v okolí. Severnejšie sa nachádzajúci Malý Lysec má 799 metrov a Veľký Lysec 886 metrov.

Napriek tomu bol bodom, ktorý mal v predstavách ľudí žijúcich v severozápadnej časti Novohradu osobité postavenie. Je príkladom toho, že mnohokrát nie najvyšší vrch prenikne oveľa výraznejšie do povedomia a stane sa súčasťou identity ľudí žijúcich v jeho blízkosti. Tí ľudia sa nemusia na jeho vrchole ocitnúť za celý svoj život ani raz, ale sú s ním v neustálom vizuálnom a mentálnom kontakte.

Napokon aj Kriváň v národnom povedomí a tradícii predčí Gerlachovský štít. Je zaujímavé, že najmä pri pohľade od východu môže Lysec pripomínať práve Kriváň. Pri porovnaní Lysca a Kriváňa môžeme zájsť ešte ďalej. To, čo pre slovenské povedomie symbolizuje Kriváň, predstavoval pre obyvateľov Novohradských vrchov Lysec.

V spoločnosti, v ktorej dominantným a jediným spôsobom obživy bolo obrábanie pôdy a väčšina aktivít sa odohrávala v krajine, prirodzené dominanty zohrávali dôležitú úlohu. Pri dlhých cestách, ako boli furmanky – jedna z poddanských povinností voči zemepánom – alebo odchody za nákupom oviec na Dolnú zem, charakteristické pre obyvateľov dedín v Novohradských vrchoch, boli orientačnými bodmi, ktoré pri návrate symbolizovali domov.

Podobne to platilo i pri odchode, keď boli prvkami, s ktorými človek ako s poslednými stratil vizuálny kontakt. Lysec je vizuálnou dominantou západnej časti Novohradu. Je prvým vrchom, ktorým pomyselne začínajúNovohradské vrchy – Javorie a Ostrôžky. Bol vizuálnou, ale súčasne aj symbolickou dominantou Novohradských vrchov.

Severne nad Lyscom sa nachádzajú aj vyššie vrchy, ktoré však pri pohľade z juhu alebo východu splývajú do jednej neurčitej masy. Jasne identifikovateľný Lysec je prvý, a pri pohľade z juhu, juhozápadu a juhovýchodu preto vizuálne najvyšší a najvýraznejší. Na jeho jasnej identifikovateľnosti sa podieľa aj jeho vzhľad.

V minulosti ľudia v jeho okolí nemali znalosti o nadmorskej výške, priestor a dominanty v ňom vnímali intuitívne. Lysec je viditeľný i z pomerne veľkej diaľky. Z východu prakticky až od Rimavskej Soboty, napríklad veľmi dobre z rozhľadne na Maginhrade (430 m) severne nad Malými Teriakovcami, a tiež z priestoru medzi Lučencom a Fiľakovom. Z týchto smerov pôsobil ako výrazná dominanta a zároveň veľmi dobrý orientačný bod.

Pre tých, ktorí žili obklopení vrchmi na sever od Lysca, v hornatejších častiach Novohradu (Ábelová, Polichno), už bol len jedným z kopcov, ktoré priestor ich života obklopovali. Pre nich už nebol vizuálne tak dominantný, alebo s ním vzhľadom na svoju polohu nemali bezprostredný vizuálny kontakt.

Príkladom obce, ktorej obyvatelia mali s Lyscom vizuálny kontakt a Lysec mal aj z iných dôvodov pre nich mimoriadny význam, je malá dedinka ležiaca smerom na juh najbližšie k Lyscu. V Pravici s ním bolo spojené aj predpovedanie počasia. Hovorilo sa, že keď bol Lysec v hmle, zvyčajne to znamenalo dážď.

Povesti spojené s Lyscom

S Lyscom je spojených aj niekoľko povestí. Podľa jednej z nichniekedy dávno žil v Pravici istý Paróczay, ktorý mal mať kedysi v obci kaštieľ. Paróczay mal dvanásť dcér. Pri ich vydaji si bral k sebe zaťov a každej dcére dal potom čiastku z majetku – grunt, takže dedinu tvorilo v istom období dvanásť gruntov. Pomenovanie obce Pravica v maďarskej verzii ostalo údajne podľa povesti po tomto Paróczayovi.

Pôvodná dedina podľa rovnakej povesti stála naPodhradí, na mieste tesne pod vrchom Lysec. Povesť bola zaznamenaná niekedy v prvej polovici 20. storočia a uvádza, že ešte nie tak dávno sa tam mali nachádzať i zvyšky domov a podstení. Túto pôvodnú dedinu vraj vypálili Turci, a tak sa obyvateľstvo presídlilo na nové miesto, kde boli pramene vody a kde je dedina dodnes.

Tak aspoň hovorí povesť a nemusí to byť úplne výplod fantázie.

Podľa kanonickej vizitácie z 24. januára 1651, ktorú vykonal superintendent Samuel Melikius (Melík) v evanjelickom cirkevnom zbore v Ľuboreči, boli jej fíliami Závada, Lentvora, ale patrili sem aj niektoré pustatiny, Turkami spustošené obce ako Ľuboriečka, Podhradie (?),Kalcza (?), Pravica a iné. Názov Podhradie by mohol navodzovať spojitosť s hradiskom na Lysci.

Na mapách druhého vojenského mapovania z 19. storočia je v priestore na juh od LyscaHranj Wrch. V tunajšom nárečí „d“ v slovách zanikalo, preto najpravdepodobnejší význam uvedeného je Hradný vrch.

Povesti pretrvávajúce v ústnej tradícii spravidla majú svoj reálny základ. Prvá písomná zmienka o Pravici je z roku 1271. Podľa publikácieSeznam osád v Uhrách z rokov 1864 – 1865, vydanej v Prahe v roku 1927, odvolávajúcej sa na ústne podanie obyvateľstva, bola Pravica osídlená zo susedných obcí: Závada, Chrťany, Brusník, Lentvora a Senné. S výnimkou Chrtian, o ktorých je prvá písomná zmienka z roku 1227 , vznikli ostatné uvedené obce podstatne neskôr.

Ústne podanie pravdepodobne neklame. Nezaznamenáva časovo vzdialené prvotné osídlenie priestoru, ale pravdepodobne omnoho neskoršie znovuosídlenie obce, čo v tradícii nadobudlo podobu založenia obce.

Iná povesť hovorí, že na Lysci kedysi stavali zámok. Čo cez deň postavili, to cez noc lesné víly zrúcali a stavitelia tak nemohli zámok postaviť. V každej povesti je zvyčajne aj zrnko pravdy, hoci zaobalené do nánosov fantázie generácií, ktoré povesť uchovávali. Tak to mohlo byť aj v tomto prípade.

Za zvyšky domov a podstení boli zrejme považované zvyšky hradiska, ktoré dodnes nie je archeologicky preskúmané. Na Lysci je zároveň aj množstvo kamenných blokov a skál, mnohé relatívne pravidelných tvarov, ktoré človeku s fantáziou môžu evokovať ruiny bájneho a majestátneho hradu.

Lysec a jeho bezprostredné i vzdialenejšie okolie so zaniknutými lokalitami Kalča (Kavčie, Kalcza),Malá Pravica (Kis Parócza), Kostolište sú dodnes pravdepodobne najmenej preskúmanou časťou Novohradu.

O tom ako sa Lysec dostal aj do literatúry vďaka novohradským literátom či o snahe o usporiadaní národných slávností na tomto vrchu sa dočítate v zborníku. Pozrieme sa ešte na odkaz novodobejších dejín, ktorý je možné nájsť v tejto lokalite.

Pripomienka májovej krízy?

Na jednom z mohutnejších kameňov pod jeho vrcholom je vytesaný nápis:PRAHA (...) PAMIATKA, 31. V. 1938 a iniciálky PB (?) alebo signatúra R8 (?), PK, a ďalšie dnes už nečitateľné znaky (označenie vojenskej jednotky?). Ak máme dôverovať dátumu, potom by mohlo ísť o obdobie čiastočnej mobilizácie z mája 1938, obdobie tzv. májovej krízy.

Z Lysca je veľmi dobrý výhľad na juh, juhovýchod a juhozápad, a to hlboko do územia Maďarska. Napokon, Lysec bol využitý pri výstavbe ľahkých železobetónových opevnení (ropíkov) úseku z obdobia Československej republiky od Viesky (okres Veľký Krtíš) po Jelšovec (okres Lučenec) ako bod, z ktorého boli objekty zameriavané. V tomto období sa tam mala nachádzať údajne aj pozorovateľňa. Je priam symbolické, že uvedený kameň s nápisom sa nachádza v priestore vstupu do hradiska z obdobia kyjatickej kultúry.

Lysec a okolité vrchy sú dnes len kulisou života bez toho, aby im bol pripisovaný väčší význam. Stratili význam až tak, že mnohí ich už nepoznajú ani po mene a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou sa táto neznalosť zvýrazňuje. Je to tak aj s Lyscom.

Výlet na Lysec si môžete spestriť

Lysec a jeho okolie sú vhodným cieľom na výlet či túru a nielen pre príbehy, ktoré sa s ním spájali. V minulosti bol miestom výletov učiteľov so žiakmi škôl z obcí, ktoré sa rozprestierajú po jeho obvode.

Jestvuje niekoľko zaujímavých miest, ktoré možno do výletu na Lysec zahrnúť, rovnako ako je niekoľko trás, ktoré si možno vybrať. Pri ceste z juhu je to Ľuboreč, kedysi nazývaná Veľká Ľuboreč, kde stojí evanjelický kostol so zaujímavými freskami zo 14. storočia, a severne nad obcou, na jednom z prístupov k Lyscu, sa nachádzajú tzv.Tatárske pivnice.

Ide o človekom vytvorené pivnice, o ktorých tradícia hovorí, že slúžili ako úkryty pred Turkami pre ľudí i dobytok. Pravdepodobnejšie je, že v skutočnosti išlo o pivnice na víno a poľnohospodárske plodiny. Napriek tomu, že druhá možnosť zodpovedá omnoho viac realite, prvá je zaujímavejšia a príťažlivejšia.

Ďalší prístup je z juhu od Pravice, v blízkosti ktorej je danielia obora, no tento priestor celkovo poskytuje veľmi zaujímavé prírodné scenérie. Severne od Lysca ležia novohradské vrchárske obce Polichno a Ábelová, spojené so životom a dielom Boženy Slančíkovej-Timravy.

V Ábelovej jePamätná izba Boženy Slančíkovej-Timravy a v Polichne evanjelická fara, ktorá je rovnako koncipovaná ako pamätné miesto na túto slávnu novohradskú rodáčku. Z Ábelovej vedie cesta do Lentvory, jednej z novohradských dedín, ktorá si udržala svoj pôvodný ráz, podobne ako viacero obcí ležiacich okolo Lysca.

Na trase z juhu od Ľuboreče a zo severu od Lentvory sú orientačným bodom ruinyLentvorského mlyna, kde sa z cesty Ľuboreč – Lentvora prechádza na lesnú cestu značenú modrou značkou. Rovnakou cestou z Ľuboreče do kostola vo fílii v Lentvore chodil aj Daniel Maróthy.

Lysec mohla zničiť ťažba kvôli rýchlostnej ceste

Lysec a okolie sú niekoľko desaťročí nevyužívaným dobývacím priestorom s perspektívou ťažby stavebného materiálu, andezitu. Ložisko Ľuboreč – Lysec podľa stavu z roku 1994 malo geologické zásoby v rozsahu9 479 000 m3. Najväčšia overená hrúbka ložiska dosahuje 136 m. Priemerná hrúbka ložiska je 65 m.

Pod vrcholom Lysca sa dodnes nachádza z tohto obdobia prieskumná štôlňa „Ida“. Ešte okolo roku 2000 tam boli zachované koľajnice a banský vozík.

Desaťročie späť sa dokonca objavil zámer ťažby materiálu v tomto priestore pre potrebu vtedy ešte pripravovanej výstavby blízkej rýchlostnej cesty. Našťastie sa neprešlo k realizácii tohto zámeru aNovohradské vrchy tak neprišli o výraznú dominantu.

Tak, ako sa menil spôsob života, strácala sa závislosť na krajine, ochaboval s ňou kontakt, vytrácal sa aj význam prírodných a krajinných prvkov a dominánt. Takto sa z povedomia vytratil aj Lysec. Lysec je však miestom, ktoré stojí za to navštíviť. Je tiež miestom, ktoré si zasluhuje pozornosť. Jeho širšie okolie je priestorom, ktorý ešte len čaká na objavenie.

