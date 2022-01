Očkovanie pokračuje v Lučenci aj v novom roku

Veľkokapacitné očkovacie centrum na Mestskom úrade bude tento týždeň v prevádzke dva dni.

LUČENEC. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pokračuje vo Veľkokapacitnom očkovacom centre na Mestskom úrade v Lučenci aj tento týždeň. Ako informovala Andrea Baníková na sociálnej sieti zo spoločnosti Kardiomed s.r.o., ktorá zastrešuje prevádzku centra zriadeného BBSK bude sa v ňom očkovať v piatok 7. a v sobotu 8. januára.

„Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných občanov na 1.,2. aj 3. dávku. Neregistrovaných budeme očkovať podľa kapacity centra. Podanie 3. dávky je možné po troch mesiacoch od 2. dávky, alebo imunokompromitovaných po štyroch týždňoch od 2. dávky," uviedla Baníková s tým, že pacienti s narušenou imunitou musia mať potvrdenie od lekára.

V piatok 7. januára bude očkovanie prebiehať od 14.00 do 18.00 hod. vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer. V sobotu od 9.00 do 17.00 hod. nielen spomínanou vakcínou. Od 16.00 do 17.00 hod môžu prísť do centra záujemcovia o očkovanie prvou aj druhou dávkou vakcíny Janssen.