Výstavba priemyselného parku viazne na rozhodnutí mesta. Trochu ma to prekvapuje, tvrdí minister Sulík

Šéf rezortu hospodárstva hovoril o ďalšom, veľmi dobrom, investorovi, ktorý prejavil záujem o podnikanie v Rimavskej Sobote.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Projekt výstavby priemyselného parku v Rimavskej Sobote aktuálne čaká na územné rozhodnutie mesta.

V rozhovore to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Výstavbu parku pritom odsúhlasila vláda ešte v januári minulého roka. Celkový rozpočet by mal dosiahnuť maximálne 9,843 mil. eur. P

ark by mal vytvoriť minimálne 500 nových pracovných miest.

„V Rimavskej Sobote je taký stav, že čakáme. Trochu ma to prekvapuje, ale čakáme na územné rozhodnutie mesta. Loptičke teda nie je na našej strane. Ak ho dostaneme, môžeme pokračovať," priblížil minister.

Ten pritom už v parku ohlásil aj prvého investora. Mala by ním byť bavorská spoločnosť Ziegler Group.

Predstavitelia štátu a firmy podpísali aj spoločné memorandum.

Ak by rokovania boli úspešné, celková výška investície by mohla dosiahnuť 255 mil. eur a dať prácu 430 ľuďom.

Proti investícii sa pritom postavila domáca konkurencia a medializované boli aj informácie o tom, že investor si príchod na Slovensko rozmyslel.

Sulík v rozhovore potvrdil, že ak by Ziegler prišiel, nebude pre nich žiadať investičnú pomoc.

„Či sa nakoniec rozhodnú ísť do Rimavskej Soboty je otázka na nich, ja vám to teraz povedať neviem. My sa venujeme výstavbe toho parku," skonštatoval.

Zároveň potvrdil, že v prípade parku v Rimavskej Sobote evidujú aj záujem ďalšieho „veľmi dobrého" investora.