Katsudo ocení svojich džudistov a odchovancov klubu

Cieľom oceňovania je motivovať malých bojovníkov za ich úspechy, zodpovednú prácu počas náročných tréningov a za preukázanú disciplínu.

LUČENEC. Podujatie s prívlastkom tradičné. Aj tak by sme mohli nazvať akciu, ktorú organizuje každoročne v úvodných týždňoch nového roka lučenecký Judo klub Katsudo. Predošlé dva roky boli náročné, slávnostné oceňovanie džudistov z centra Novohradu stopla pandémia koronavírusu.

Partia okolo skúseného kouča Róberta Ráca však v roku 2022 plánuje nadviazať na peknú tradíciu, ktorej cieľom je nielen oceniť, ale tiež ďalej motivovať mladé nádeje lučeneckého džuda v ich športovom napredovaní.

“ Makali na sebe na každom tréningu, ako aj v dobrom sparingu. Bez nich by nebolo víťazov. Zaslúžia si odmenu aspoň v takejto forme. „ Róbert Rác

Slávnostné oceňovanie súčasných členov a odchovancov Katusda, ktorí šíria dobré meno klubu pod hlavičkou banskobystrickej Dukly, je naplánované na záverečné februárové dni. „Katsuďáci“ tak nezabúdajú ani na svojich bývalých bojovníkov, dnes študujúcich a trénujúcich v meste pod Urpínom.

„Pevne verím, že tentokrát nám už vývoj pandemickej situácie nič neprekazí. Cieľom oceňovania je motivovať našich džudistov za ich úspechy, zodpovednú prácu počas náročných a intenzívnych tréningov, no hlavne za preukázanú disciplínu. Tá je u nás na prvom mieste od momentu, ako sa žiak prihlási na džudo.

V klube si uvedomujeme, že nie každé dieťa vo veku osem, deväť či desať rokov to zvládne. Náš tréningový plán, ktorým sa posúvame alebo sa snažíme dostať na úroveň dobrého džudistu, je náročný. Hlavne pred prípravou na turnaje. No teší ma, že to žiaci – najmä v najsilnejšej skupine – zvládajú,“ prezradil tréner Róbert Rác.

Skúsený kouč lučeneckého Katsuda a bývalý slovenský reprezentant v džude si uvedomuje, že tento šport je náročný a jeho zverenci si musia každý úspech poctivo odmakať. Ako sám tvrdí, občas to ide aj cez slzy a motiváciu detí, ľudovo povedané, mlieť z posledného. No práve to sú podľa Ráca dôležité charakteristiky úspechu.

„Samozrejme, že nepracujeme až s takým nasadením ako v armáde (smiech). Mnohí džudisti sa tešia na tréningy, najmä keď sú kondičného charakteru. My tréneri vieme, kto koľko zvládne a podľa toho postupne zvyšujeme intenzitu zaťaženia. Oceniť plánujeme, samozrejme, úspešných športovcov, ktorí dosahovali výsledky na turnajoch.

Podotknem však, že ja som sa rozhodol ako tréner a bývalý reprezentant oceniť všetkých džudistov A-plus skupiny za ich snahu a tvrdú drinu, i keď na turnajoch im to nie vždy vyšlo podľa predstáv. No makali na sebe na každom tréningu, ako aj v dobrom sparingu. Bez nich by nebolo víťazov. Zaslúžia si odmenu aspoň v takejto forme,“ pokračoval Rác.

Tréner Katsuda prezradil, že klub myslel aj na svojich sponzorov a rodičov, ktorí výraznou mierou pomáhali džudistom pri presune na turnaje po celom Slovensku. Akt slávnostného vyhodnotenia a oceňovania športovcov prebehne o niečo vyše mesiaca v lučeneckom Hoteli Clavis.

„Dovoľte mi aj touto cestou popriať všetkým športovcom v našom meste všetko dobré do roku 2022, čo najviac úspechov v akomkoľvek odvetví, ktorému sa venujú, a ich trénerom dostatok trpezlivosti pri práci s nimi,“ uzavrel tréner Rác.