Spoločné centrum by mohlo pomôcť seniorom aj v okolí Fiľakova

Okrem iného by mohlo poskytovať monitorovaciu službu či požičiavať zdravotné pomôcky.

FIĽAKVO. Novým projektom chcú obce združené v mikroregióne Obručná vylepšiť infraštruktúru v sociálnej oblasti. Ako informovala fiľakovská samospráva v stredu 5. januára sa primátor mesta Fiľakovo Attila Agócs spolu so starostami desiatich obcí mikroregiónu zúčastnil na rokovaní so zástupcami BBSK o možnostiach rozvoja infraštruktúry v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov.

„V rámci projektu by chceli za pomoci BBSK otvoriť spoločné centrum, ktoré by poskytovalo obyvateľom poradenstvo, prepravnú, opatrovateľskú i monitorovaciu službu pre seniorov a slúžilo by tiež ako požičovňa zdravotníckych pomôcok," uviedlo vedenie mesta na sociálnej sieti.

Obdobný projekt plánuje vedenie BBSK spustiť v dohľadnom čase v Haliči pre obce mikroregiónu Novohradské podzámčie. Pilotným sa stalo začiatkom októbra integrované centrum pre seniorov v obci Vinica, ktoré slúži 15. obciam mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ.

