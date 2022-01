Zálohovanie sa dotklo aj regionálnych pivovarníkov, hovoria o kostrbatej registrácii

Menších výrobcov, ktorí už druhým rokom bojujú o vlastné prežitie neteší fakt, že za prihlásenie sa do zálohovacieho systému musia zaplatiť nemalý registračný poplatok.

TOMÁŠOVCE/DETVA. Od nového roku sa spustilo avizované zálohovanie plastových fliaš a plechoviek od nápojov. Zaviedlo sa aj preto, aby nekončili v netriedenom odpade, alebo v prírode.

Spotrebitelia sa už učia ako zálohovanie funguje, my sme sa pozreli na to ako sa s touto novinkou vysporiadali výrobcovia z nášho regiónu, ktorých sa dotkla povinnosť zaregistrovania obalov od svojich výrobkov bez ohľadu na to, či ich predáva v nejakej predajnej sieti alebo si ich, ako to je v prípade niektorých pivovarov, predáva sám vo svojej prevádzke.

Aj tieto nepoškodené obaly totiž bude môcť kupujúci odniesť do hociktorého obchodu v ktorom sa zálohovací automat nachádza.

Zamerali sme sa konkrétne na dva remeselné pivovary v Podpoľaní a Novohrade.

Ako prvý sme navštívili remeselný pivovar Huncút z Tomášoviec v okrese Lučenec. Ten sa vo svojej produkcii zameriava zatiaľ výhradne iba na vrchne kvasené pivá a sezónne pivné špeciály.

Skúsenosti so správcom zálohovania dobré, ale s pripomienkami