Zúfalá matka nemá na operáciu syna, spolieha sa na dobrodincov. Zareagoval aj organizátor Držkobrania

Lenka si váži každú pomoc. Vie, že bez dobrých ľudí jej syn nemá šancu na zmiernenie postihnutia.

HRIŇOVÁ. Jej život je večným bojom o zdravie syna a hľadaním pomocnej ruky. Štvorčlenná rodina Lenky Nečeporukovej z Hriňovej už dlhé roky prežíva najmä vďaka dobrodincom.

Nešťastná matka s podlomeným zdravím obracia v dlani každé euro a sníva o operácii, o ktorej sa nedávno zmienila neurologička. „Vraj by v Prahe mohli Kamilka zbaviť záchvatov, ktoré sú čoraz intenzívnejšie. Veľakrát sa bojím, že ich neprežije. Žiaľ, operáciu by sme museli zaplatiť. Som bezradná, pretože nemáme z čoho.“

Zúfalá matka sa nevzdáva. Oslovuje prostredníctvom rôznych webov a sociálnych sietí ľudí a prosí o pomoc pre svojho syna.

Napísala aj organizátorovi Držkobrania, súťaže, ktorá je známa najmä na Gemeri. Deň pred Tromi kráľmi k nej zavítal s prepravkou plnou potrebnej drogérie, ovocia aj finančným darom. Verí, že nebude sám, kto rodine prispeje na operáciu postihnutého tínedžera.

Záchvaty sa stupňujú, chlapec chrlí krv

V osudom ťažko skúšanej rodine takmer všetky peniaze zhltnú výdavky na lieky.

Čoskoro 17-ročný Kamil ich denne berie desiatky. Aj starostlivej matke zdravie poriadne hapruje, no nešanuje sa.

„Na mozog mi tlačí cysta, ďalšia rastie na vaječníku. Hrozí, že oslepnem. Kým však vládzem, tak sa sebou nezaoberám. Pre mňa je momentálne najdôležitejšie zdravie mojich detí a najmä Kamilka, s ktorým je to čoraz horšie. Má intenzívne záchvaty. Keď to na neho príde, zopakujú sa aj štyrikrát za sebou. Chrlí počas nich krv. Neraz sa bojím, že ich neprežije,“ hovorí so slzami v očiach útla žena a pokračuje:

"Keby nebodaj do nemocnice vzali mňa, neviem, ako by to s Kamilkom doma zvládli. Je na mňa príliš naviazaný."

Kamilovi v detstve lekári diagnostikovali najťažší stupeň autizmu, mentálnu retardáciu, detskú mozgovú obrnu a slinotok. K tomu sa pridružili epileptické záchvaty, podrobil sa plastickej operácii prstov. Napriek tomu, že už dospieva, potrebuje plienky.

„Najhoršie na tom je, že po poslednom záchvate sa mu značne zhoršil zrak. Donedávna ešte chodil na dvor, no teraz sa drží len v dome a vždy potrebuje mať niekoho po ruke,“ podotkne Lenka.

Kamil navštevuje špeciálnu základnú školu. Na foto s mamou Lenkou. (zdroj: z albumu L. N.)

Dnes by si už sama so synom, ktorý trpí aj nadváhou, neporadila.

„Manžel musel zostať doma tiež. Keby chodil denne do práce, tak by som to nezvládla. Keď sú cez covidové obdobie doma školáci, pomáha mi dcérka Anna Mária. Vtedy môže ísť manžel aspoň na nejakú fušku, aby rodine prilepšil. No na 20 eur sa poriadne nadrie. Ale aj to je pre nás veľký peniaz,“ žalostí matka postihnutého chlapca a šikovnej stredoškoláčky.

„Aj dcérku naša situácia trápi. Chcela ísť popri škole brigádovať do hypermarketu, avšak nie je plnoletá,“ dodala Lenka.

Rodinný rozpočet je skromný

Skromná rodina žije viac-menej len z dávok od štátu. Aby ich dostala, musia Kamila voziť dvakrát do týždňa do špeciálnej školy v Detve.

„Neviem, či to v jeho prípade má nejaký význam. Skôr nie ako áno. Je už naozaj v zlom stave. Nevidím u neho žiadny progres. Najmä ako sa zintenzívnili záchvaty, tak to s ním ide dolu vodou. Legislatíva však nepustí, ak chceme na neho príspevok, “ hovorí Lenka s tým, že iskierku nádeje v nej zažala neurologička.

„Vraj by Kamilkovi mohla pomôcť operácia v Prahe. No potrebovali by sme na ňu zhruba 6-tisíc eur. Pre nás je to obrovský peniaz. Bez pomoci dobrých ľudí o takom niečo môžeme iba snívať a trápiť sa,“ opäť posmutnie rodáčka z Ukrajiny, ktorá svoj kríž statočne nesie už od svojho neľahkého detstva.

„Ešte šťastie, že dobrí ľudia nevymreli a aj napriek ťažkej dobe sa nájdu takí, ktorí nám pomôžu,“ podotkla Lenka.

Jedným z nich je aj Miroslav Melich, organizátor súťaže vo varení držkových špecialít s príznačným názvom Držkobranie.

Smutný príbeh ho oslovil

Rodák z Detvy, ktorý zakotvil nielen v Rimavskej Sobote, ale aj Nórsku, kde pracuje na stavbách, sa rozhodol zmierniť nelichotivú situáciu, v ktorej sa rodina z Hriňovej ocitla.

„Lenka ma oslovila na sociálnej sieti s tým, či by som im vedel nejako pomôcť. Jej príbeh som si prečítal na mynovohrad.sme.sk a vyhodnotil som, že ide o serióznu osobu. Viem, že je to smutné, ale v dnešnej dobe sa kopia rôzne žiadosti o pomoc, pričom za niektorými sú podvodníci, preto je opatrnosť na mieste. Práve to možnože mnohých odrádza o pomoci,“ hovorí Miroslav, ktorý k Lenke zavítal aj s čerstvým členom novozaloženého Občianskeho združenia MM cooking agency, zanieteným heligonkárom Radkom Šiminským z Kružna.

Priniesli potrebnú drogériu, pracie prostriedky, ovocie, k tomu pridali sto eur v hotovosti.

„Doba je neľahká. Sám viem, ako sa dobrodinci ťažko hľadajú. Zistil som to aj počas organizovania minuloročného Držkobrania. Veľakrát dobrú vec podporia ľudia, ktorí sami majú málo. Nájsť väčšieho sponzora je takmer nemožné. Snáď sa nám to tento rok podarí. Na príprave letnej akcie pracujeme už dnes. Ja prevažne všetko riešim cez telefón a sociálne siete, keďže už tento víkend odchádzam do Nórska a vrátim sa približne dva týždne pred podujatím,“ ozrejmil rodák spod Poľany, ktorého nedávno prijali do združenia Aregala Slovensko – Kuchári bez hraníc, podporujúceho poctivú gastronómiu v našej krajine a šíriceho bohaté gastronomické tradície našich predkov. Miroslavovým koníčkom je totiž varenie. Je aj zanieteným milovníkom folklóru.

Milovníci folklóru priniesli dary osudom ťažko skúšanej rodine. (zdroj: Marcela Ballová)

„Takmer všetko, čo zarobím, investujem do Držkobrania. Verím, že keď naše občianske združenie prejde potrebnou legislatívou a ocitne sa v zozname prijímateľov dvoch percent z daní, bude to jednoduchšie. Tak, ako povedala Lenka, treba veriť, že dobrí ľudia, ktorí radi podporia zmysluplné veci, sa stále nájdu,“ zakončil šikovný obkladač a vynikajúci kuchár, ktorého tiež zdobí dobré srdce a ochota pomáhať.