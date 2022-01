FTC Fiľakovo hľadá adepta na uvoľnený post trénera A-tímu

Vedenie klubu sa rozhodlo nepodpísať s Eugenom Barim novú zmluvu na rok 2022. Tá pôvodná vypršala koučovi posledný novembrový deň uplynulého roka.

FIĽAKOVO. Pred niekoľkými týždňami sme sa spolu s Attilom Visnayim obzreli za polsezónou fiľakovského A-tímu. Prezident FTC už v čase nášho rozhovoru (november 2021) naznačil možné zmeny na poste hlavného trénera treťoligového mužstva. Jeho slová sa naplnili pred Vianocami. Lepšie povedané, naplnili sa sčasti.

Vo funkcii kormidelníka tímu, ktorý zimuje na desiatom mieste tabuľky TIPOS III. ligy Stred, ďalej nebude pokračovať Eugen Bari. Toto rozhodnutie vedenia fiľakovského klubu sa zrodilo 22. decembra 2021 počas zasadnutia výboru FTC s členmi správnej rady OZ FTC.

Eugen Bari vo Fiľakove skončil (zdroj: archív Mesta Fiľakovo)

Zavážili najmä neuspokojivé výsledky v aktuálnej polsezóne

„Programom poslednej schôdze bolo vyhodnotenie činnosti Futbalového oddielu v roku 2021 a tiež načrtnutie plánu činnosti na rok 2022. Boli prejednávané finančné záležitosti a zmluvy trénerov a hráčov A-mužstva dospelých. Samozrejme, hlavným bodom schôdze bolo vyhodnotenie účinkovania A-mužstva dospelých v roku 2021 a činnosť trénerskej dvojice Eugen Bari – Ľubomír Šimkovič.

Vedenie FTC Fiľakovo po zhodnotení výkonov mužstva a postavení v tabuľke tretej ligy Stred rozhodlo o ukončení spolupráce s hlavným trénerom Eugenom Barim. Vlastne, presnejšie povedané, jeho zmluva bola platná do 30. novembra 2021 a vedenie FTC sa rozhodlo novú zmluvu na rok 2022 s Eugenom Barim neuzavrieť,“ priblížil prezident klubu Attila Visnyai.

Nájdenie nového kouča je prioritou, klub ho stále hľadá

Ako doplnil, prioritou číslo jeden bude čo najskoršie angažovanie hlavného trénera fiľakovského Á-čka. Vedenie klubu ho intenzívne hľadá. Do plánovaného štartu zimnej prípravy zostáva ešte niekoľko dní.

Mužstvo v nej zatiaľ povedie doterajší Bariho asistent Ľubomír Šimkovič, sekundovať mu bude Richard Farkaš. Zdá sa, že jesenný káder Fiľakova zostane pokope aj do odvetnej časti.

„Z hľadiska trénerskej otázky momentálne neviem povedať žiadne konkrétne meno, stále sme v štádiu hľadania vhodného adepta na túto pozíciu. Veľmi dôležitým kritériom je vhodná licencia na tretiu ligu. Čo sa týka hráčov, po ukončení polovice sezóny sme s chalanmi sedeli, prebrali sme v skratke sezónu a, samozrejme, rozprávali sme sa aj o ich ďalšom pôsobení v našom klube. Môj osobný názor je taký, že k veľkým zmenám v kádri nedôjde, ale všetko ukáže až príprava. Stať sa môže všetko,“ doplnil Visnyai.

Klub o posilách uvažuje opatrne, prezidenta FTC však teší prisľúbenie návratu stabilnej súčasti fiľakovského kádra – legionára zo Srbska. „Z hľadiska posíl momentálne konkrétne mená neviem uviesť, v súčasnej dobe bude možné len hosťovanie, čo však bude asi nereálne.

No možno ešte nejakého cudzinca do povoleného počtu zoženieme. Veľmi ma teší, že sa srbský hráč Dejan Strniša, ktorý hrá vo Fiľakove už tri roky, vyjadril, že sa chce vrátiť na Slovensko. Dúfam, že to bude opäť FTC Fiľakovo. Na základe nášho rozhovoru spomenul, že by chcel prísť aj jeho kamarát, skúsiť si zahrať našu ligu. Uvidíme čo z toho bude…

Touto cestou chcem v mene vedenia mesta Fiľakovo a vedenia OZ FTC poďakovať Eugenovi Barimu za odvedenú prácu vo Fiľakove a popriať mu v novom pôsobisku veľa trénerských úspechov,“ uzavrel prezident fiľakovského FTC Attila Visnyai.

Klub ešte jednotlivé prípravné zápasy a časy ich začiatkov upresní v priebehu týždňa.