18. kolo Niké SBL: Zdolá Lučenec Handlovú aj do tretice?

POVEDALI PO ZÁPASE

Daniel Sokolovsky (tréner Lučenca): Je to pre nás sklamanie. Gratulujem Interu. Mal troch hráčov, ktorí ho absolútne doviedli k víťazstvu. Skvelý výkon. Nanešťastie, príliš často sme sa dívali, ako Trevor Blondin strieľa. Mysleli sme, že hráčov sme na to pripravili a poskytli sme im dostatok informácií o silných i slabých stránkach súpera. Nabudúce musíme odviesť lepšiu robotu. Ivan (Gandia-Rosa) je počítač, robí veľké rozhodnutia pre svoj tím. Fusek im dodal čosi iné, novú dynamiku, na ktorú sme sa nepripravovali. Bolo pre nás prekvapenie, že zasiahol do hry, ale snažili sme sa tomu prispôsobiť. Bolo mnoho aspektov nášho herného plánu, ktoré sme realizovali, ale boli aj také, ktoré sme nenaplnili. Bolestivá lekcia pre nás, ktorá môže negatívne ovplyvniť našu pozíciu pred play off, ale musíme sa spamätať, poučiť a pripraviť na nebezpečnú Handlovú.

Edgars Jaunzems (asistent trénera Interu): S koučom sme skoro dostali infarkt. Ten zápas sme už takmer mali. Mali sme ho, ale dopustili sme sa chybnej prihrávky. Mohli sme vyhrať o čosi jednoduchšie, bez toľkého stresu. Ale zvíťazili sme, sme šťastní a o to napokon ide. Je dobré začať nový rok víťazstvom. Cítime, že sme na správnej ceste a v sobotu proti Komárnu to chceme potvrdiť. Hrať s 'Fusom' bolo čosi nové. K dispozícii sme ho mali len počas prípravy a v jedinom ligovom stretnutí. Je to akoby sme začínali novú sezónu. Mnohé je nové, naša hra sa tým mení. Určite budeme mať viac istoty vzadu. Možno to ešte nebol najlepší príklad, ale to sa spraví. 'Fusova' prítomnosť nám určite pomôže.