Tri týždne trvajúce obmedzenie vlakovej dopravy, ktoré sa dotklo aj Banskobystrického kraja, sa končí

Dôležité zmeny vo vlakovej doprave v Banskobystrickom kraji, ktoré platia od 12. decembra:

► V regióne došlo k výraznému vylepšeniu kultúry cestovania na železnici. Na prímestské spoje v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) s presahom do Žilinského samosprávneho kraja bolo nasadených spolu 21 nových moderných dieselmotorových jednotiek (DMJ) z europrojektu EU4. Nové jednotky sú nasadené na úseky Zvolen – Banská Bystrica – Brezno, Zvolen – Fiľakovo – Jesenské – Rimavská Sobota – Tisovec a Zvolen – Vrútky – Prievidza.

► Na trati Banská Bystrica – Zvolen (T 170) bude rozšírená ponuka regionálnych vlakov. V hodinovom takte bude rýchle spojenie vlakmi kategórie R/REX doplnené hodinovým taktom Os vlakov a bude tým v pracovných dňoch vytvorený 30-minútový interval medzi vlakmi v čase dopravnej špičky.

►Na traťovom úseku Banská Bystrica – Brezno prichádza k pravidelnému intervalovému rozloženiu vlakov počas celého dňa – očakávaná koordinácia s BUS.

► Rimavská Sobota bude pravidelne každú hodinu spojená s Jesenským, kde je možný prestup na vlaky R linky Košice – Zvolen, resp. na Os smer Fiľakovo.

Linka Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – Jesenské (trať 160):

►Vlaky zo Zvolena v smere do Lučenca a Fiľakova a opačne budú v čase dopravnej špičky počas pracovných dní jazdiť približne v hodinovom intervale, mimo nej v 2-hodinovom intervale.

►Nový vlak Os 6215 s odchodom zo Zvolena os. stanice (11:25) bude slúžiť ako prípojný vlak od vlakov diaľkovej dopravy z Bratislavy a Žilina, so súčasne novým prípojom vo Fiľakove (12:55) na smer Jesenské, Rimavská Sobota (13:58).

►Nový vlak Os 6255 s odchodom z Fiľakova (8:06) bude vo Fiľakove vytvárať prípoj od vlaku Os 6205 zo Zvolena a Lučenca do Jesenského a ďalej do Rimavskej Soboty (8:58) a Tisovca (9:57).

►Trasa vlaku Os 6247 s odchodom z Fiľakova (14:20) do Jesenského (14:58) v súčasnosti bez prípoja do Rimavskej Soboty bola presunutá do skoršej časovej polohy – Fiľakovo (12:55) s prípojom v Jesenskom na Rimavskú Sobotu (13:58) a v pracovné dni až po Tisovec (15:11).

►Vlak Os 6204 (Fiľakovo 6:08 – Zvolen 7:40) bude z dôvodu vynútenej technologickej úspory zrušený.

V pracovných dňoch bude medzi Zvolenom a Lučencom premávať obojsmerne 30 vlakov, medzi Zvolenom a Fiľakovom 27 vlakov a medzi Fiľakovom a Jesenským 18 vlakov. Na tejto trati jazdia nové DMJ radu 861 financované prostredníctvom eurofondov. Vybavené sú wi-fi pripojením na internet, kamerovým systémom, elektrickými zásuvkami, bezbariérovým WC i plošinou umožňujúcou bezbariérový nástup do vlaku vo vybraných tarifných bodoch.

Linka Lučenec – Utekáč (trať 162):

►Na linke bol zmenený systém dopravnej obsluhy. Zmena nastala v úseku Lučenec – Poltár, kde budú v pracovných dňoch v rannej špičke v smere do Lučenca a odpoludnia z Lučenca vlaky Os vedené v hodinovom intervale.

►Na úseku Poltár – Kokava nad Rimavicou (Utekáč) bude zabezpečený celodenný systém 2-hodinového taktu vlakov Os.

►Zachované ostalo napojenie osobných vlakov v železničnej stanici Lučenec na systém diaľkových vlakov (Bratislava – Zvolen – Košice).

►Na linke Lučenec – Utekáč a späť bude denne premávať v 2-hodinovom intervale 17 vlakov, na linke Lučenec – Poltár a späť bude v pracovné dni jazdiť 26 vlakov a cez víkendy 17 vlakov.

►Na trati Lučenec – Utekáč je vo vlakoch zavedený samoobslužný výpravný systém (SVS).

Linka Jesenské – Tisovec – Brezno (trať 174):

►Na linke Jesenské – Rimavská Sobota budú vlaky jazdiť v približne hodinovom intervale.

►Os vlaky z Rimavskej Soboty vytvárajú v ŽST Jesenské obojsmerné denné prestupné väzby na všetky rýchliky linky Zvolen – Košice. Súčasne vytvárajú prestupné nadväznosti a priame spojenia smer Fiľakovo pre Os vlaky na linke Fiľakovo – Jesenské.

►Na linke Rimavská Sobota – Tisovec budú vlaky denne premávať v 2-hodinovom intervale, v špičkách pracovných dní budú doplnené o vlaky do hodinového intervalu.

►V pracovných dňoch premáva na linke Jesenské – Rimavská Sobota celkom 32 vlakov, na linke Rimavská Sobota – Tisovec 22 vlakov a na linke Tisovec – Brezno v pracovných dňoch 6 vlakov, mimo pracovné dni 6 vlakov.

Linka Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky (trať 170):

► Na trati bude vytvorený hodinový systém rýchlych vlakov v kombinácii R/REX, tzn., že rýchle spojenie medzi Banskou Bystricou a Zvolenom bude každú hodinu.

► Osobné vlaky medzi Zvolenom a Banskou Bystricou budú v čase dopravných špičiek premávať v hodinovom intervale v pracovných dňoch a v 2-hodinovom intervale počas víkendov.

► Všetky regionálne Os vlaky budú zastavovať vo všetkých tarifných bodoch na trati, vlaky REX budú zastavovať ako vlaky R a navyše v obci Vlkanová.

► Čas jazdy medzi centrami oboch miest bude pravidelne približne 20 minút.

► Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou prejde v pracovných dňoch denne 17 rýchlikov, 16 vlakov kategórie REX a 31 osobných vlakov, traťový úsek Zvolen – Banská Bystrica je tak najhustejšie využívaná jednokoľajná železničná trať regiónu BBSK.

Linka Banská Bystrica – Brezno – Červená Skala (trať 172):

►Na úseku Banská Bystrica – Brezno príde k zavedeniu pravidelnej intervalovej dopravy, kde budú vlaky prímestskej dopravy vedené v taktových minútach z Banskej Bystrice 37. a 47. minútu, z Brezna 8. a 18. minútu. Výnimkou je len obdobie rannej dopravnej špičky.

►Zachované ostáva priame spojenie na trati Margecany – Banská Bystrica – Zvolen so zmenou odchodu ranného vlaku REX z Banskej Bystrice, kde vlak REX 1781 bude odchádzať o 9:37, a príchodu dopoludňajšieho vlaku REX 1780 do Banskej Bystrice o 12:20.

►Zásadnou zmenou je rovnako zmena zastavovania vlakov REX na úseku Banská Bystrica – Brezno, kde vlaky REX zastavujú obdobne ako vlaky Os.

V regionálnej železničnej doprave nastanú na úseku Banská Bystrica – Brezno a opačne nasledovné zmeny:

►nový Os 7203 (Banská Bystrica 5:33 – Brezno 6:45) pôjde v pracovných dňoch,

►nový Os 7209 (Banská Bystrica 7:47 – Brezno 8:49) pôjde v pracovných dňoch,

►nový Os 7210 (Brezno 9:18 – Banská Bystrica 10:23) pôjde v pracovných dňoch,

►nový Os 7218 (Brezno 13:08 – Banská Bystrica 14:16) pôjde v pracovných dňoch.

►V Banskej Bystrici budú zachované prestupy na 2-hodinový takt vlakov diaľkovej dopravy na trati Zvolen – Žilina, na regionálne osobné vlaky jazdiace do/zo Zvolena a taktiež na vybrané diaľkové vlaky smer Bratislava.

►Počas pracovných dní bude medzi Banskou Bystricou a Breznom jazdiť spolu 34 vlakov.

Na úseku Brezno – Červená Skala nenastali v cestovnom poriadku pri polohách regionálnych Os vlakov zásadné zmeny. Trasy vlakov REX sa menia nasledovne:

►REX 1780 (Červená Skala 10:00 – Brezno 11:09),

►REX 1781 (Brezno 10:36 – Červená Skala 11:31),

►REX 1782 (Červená Skala 16:07 – Brezno 17:00),

►REX 1783 (Brezno 17:02 – Červená Skala 17:54).

Zmeny boli vyvolané zefektívnením obehov železničných koľajových vozidiel.

Linka Zvolen – Kozárovce – Levice – Nové Zámky (trať 150):

►Vykonané zmeny v cestovnom poriadku smerujú k efektívnemu nasadeniu železničných koľajových vozidiel. Na trati Zvolen – Levice budú jazdiť osobné vlaky v 2-hodinovom takte (mimo obdobia dopoludňajšieho sedla v čase od 9:00 do 13:00, kedy Os vlaky nejazdia).

►Zo Zvolena budú Os vlaky odchádzať o 5:10, 7:10, 13:08, 15:10, 17:10 v pracovných dňoch, 19:10 a súčasne v nedeľu až piatok o 22:10 po Novú Baňu.

►Z Levíc do Zvolena budú vlaky prichádzať o 6:39, 8:39, 14:47, 16:47, 18:47 v pracovných dňoch, 20:39 a z Novej Bane o 4:53 v pondelok až sobotu.

Zrušené budú dnes minimálne využívané vlaky:

►Os 5701 (Levice 4:07 – Zvolen 5:45),

►Os 5204 (Nová Baňa 5:00 – Levice 5:36),

►Os 5744 (Žarnovica 6:30 – Levice 7:23).

►Na linke ostáva jazdiť 7 párov osobných vlakov rozložených v 2-hodinovom takte mimo dopoludňajšieho sedla v čase od 9:00 do 13:00, kedy Os vlaky nejazdia.

►Počas pracovných dní premáva medzi Zvolenom a Levicami 14 osobných vlakov, cez víkend 10 osobných vlakov.

►Na traťovom úseku sú regionálne vlaky doplnené 10 pármi vlakov diaľkovej dopravy, ktoré sú vedené v 2-hodinovom intervale a umožňujú rýchle spojenie medzi rozhodujúcimi sídlami regiónu.

Linka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica (trať 154):

►Na trati zostávajú jazdiť motorové jednotky M 813-913.

►Počas pracovných dní budú medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou i naďalej jazdiť 4 páry vlakov, počas víkendov 3 páry vlakov naviazané na vlaky diaľkovej dopravy v stanici Zvolen os. stanica.

Linka Zvolen – Dudince – Šahy (trať 153):

Dopravná ponuka je rozšírená v pracovných dňoch o 1 pár vlakov na traťovom úseku Zvolen – Krupina:

►Os 6046 (Zvolen odchod 17:15 – Krupina príchod 17:57),

►Os 6079 (Krupina odchod 18:05 – Zvolen príchod 18:49).

►Dopravná obsluha je zabezpečovaná najmä počas pracovných dní (pre potreby študentov a pracujúcich).

Na linke Zvolen – Krupina – Šahy bude jazdiť spolu 10 vlakov oboma smermi v pracovných dňoch a 2 vlaky cez víkend.

►Na linke Zvolen – Krupina bude jazdiť spolu 18 vlakov v pracovných dňoch a 2 vlaky cez víkend.

►V novom CP budú aj na zastávke Slatina zastavovať všetky vlaky na znamenie alebo požiadanie.

►V Šahách sú zabezpečené prestupné väzby na osobné vlaky v smere Čata s následným prestupom na smer Štúrovo a Levice.

►Na celej trati Zvolen – Dudince – Šahy – Čata bude pokračovať zavedený SVS, čo znamená, že cestujúci nastupuje do vlaku s platným cestovným lístkom a v prípade papierového cestovného dokladu si ho označí v označovači. Lístky je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie Ideme vlakom, e-shopu ZSSK na www.zssk.sk, prípadne u rušňovodiča.

Linka Zvolen – Horná Štubňa – Vrútky (trať 171):

Na linke došlo k novému rozloženiu osobných vlakov z dôvodu zefektívnenia obehov hnacích vozidiel. Vlaky budú mať nasledovné polohy:

►Os 6100 (Zvolen 4:20 – Horná Štubňa 5:33) ide v pracovných dňoch,

►Os 6180 (Zvolen 6:20 – Horná Štubňa 7:34) ide v sobotu a sviatok,

►Os 6104 (Zvolen 6:33 – Horná Štubňa 7:48) ide v pracovné dni,

►Os 6120 (Zvolen 14:22 – Horná Štubňa 15:30) ide denne,

►Os 6124 (Zvolen 16:22 – Horná Štubňa 17:30) nejde v sobotu,

►Os 6130 (Zvolen 19:05 – Horná Štubňa 20:12) ide denne,

►Os 6101 (Horná Štubňa 4:10 – Zvolen 5:18) ide v pracovné dni,

►Os 6105 (Horná Štubňa 5:46 – Zvolen 6:53) ide v pracovné dni,

►Os 6181 (Horná Štubňa 6:12 – Zvolen 7:18) ide v sobotu a sviatok,

►Os 6121 (Horná Štubňa 14:09 – Zvolen 15:18) ide denne,

►Os 6125 (Horná Štubňa 19:09 – Zvolen 17:18) ide denne,

►Os 6129 (Horná Štubňa 18:09 – Zvolen 19:16) nejde v sobotu,

►na trati bol zrušený denný vlak Os 6105 (Horná Štubňa 6:12 – Zvolen 7:19).

►V ŽST Horná Štubňa bude prestup na vlaky smer Vrútky, príp. Prievidza.

►Počas pracovných dní bude medzi Zvolenom a Hornou Štubňou premávať 10 vlakov, v sobotu 6 vlakov a v nedeľu 8 vlakov.

ZSSK v Banskobystrickom samosprávnom kraji:

zastavuje v 144 staniciach/zastávkach,

prevádzkuje dopravu na viac ako 580 km železničných tratí kraja.

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk.

Zdroj: ZSSK