Predpríprava Sklotatranu na bode mrazu

Partia hráčov štvrtoligistu utužovala kolektív otužovaním. Pridali sa aj niekoľkí dorastenci.

POLTÁR. Čaro ľadovej vody a jej blahodarné účinky na organizmus dnes objavuje čoraz viac ľudí. Výnimkou nie sú ani športovci. Otužovaniu prepadli aj niektorí hráči Sklotatranu Poltár. Futbalisti štvrtoligového klubu to poňali ako výbornú formu predprípravy pred blížiacim sa štartom oficiálnej zimnej prípravy.

Poltárčania vliezli medzi ľadové kryhy (zdroj: Jozef Danko)

Zdá sa, že futbal spája ľudí (a hráčov) aj mimo súťažného obdobia. Prednedávnom to demonštrovali niekoľkí áčkari poltárskeho Sklotatranu, ku ktorým sa pridala aj partia dorastencov tohto klubu.

Miroslav Sarvaš v ľadovej vode (zdroj: Jozef Danko)

„Na začiatku zimy som sa dozvedel, že Miro Sarvaš a Jožo Slovák sa otužovaniu venujú už určitý čas. Nakoľko som sa tomu aj sám chcel začať venovať, chytil som sa tejto informácie a začal som hľadať spôsob, ako spojiť príjemné s užitočným. Počas vianočných prázdnin sa nám síce nepodarilo spojiť sa do veľkej skupiny, no vždy sa podarilo nájsť niekoľkých odvážlivcov, vďaka ktorým sa skupinové otužovanie naozaj uskutočnilo,“ prezradil tréner A-mužstva Jozef Danko.

Skúsený futbalista Miroslav Gálik v ľadovej vode (zdroj: Jozef Danko)

Ako doplnil, na jeho výzvu zareagovalo sedem zverencov. Kouč to považuje za úspech a verí, že v blízkej budúcnosti sa mu podarí dotiahnuť do ľadovej vody celý tím. Aspoň jedenkrát.

„Počas januára to bude už o čosi jednoduchšie. Pri našom prvom stretnutí hráči neverili, že to myslím vážne. Musel som ísť do vody ako prvý, aby uverili, že to nie je len nejaká ´pasca´, ktorú som na nich nachystal. Potom už nemali inú možnosť len sa pridať (smiech).

Odvtedy sme sa stretli ešte dvakrát a radi by sme v tejto aktivite pokračovali aj naďalej. Pre niektorých hráčov je otužovanie pevnou súčasťou ich životného štýlu, ktorý žijú aj so svojimi rodinami. Preto som presvedčený, že takéto ´ľadové stretnutia´ budeme absolvovať aj v budúcnosti,“ doplnil na záver kormidelník Poltára.

Tréner Jozef Danko tiež podľahol kúzlu otužovania (zdroj: archív J. Danka)

Sklotatran začne zimnú prípravu už budúci týždeň. Vo februári ju spestria aj prípravné zápasy, štvrtoligista má v pláne konfrontáciu s poltuctom mužstiev.