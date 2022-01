Režisér Dominik György uspel vo svete a pripravuje veľké prekvapenie doma

Veľkokrtíšan sa čoskoro objaví v televíznom seriáli po boku Milana Ondríka.

Šéfredaktor - MY Novohrad

VEĽKÝ KRTÍŠ. Dvadsaťtriročný Dominik György má za sebou mimoriadne úspešný rok. Svojou filmovou tvorbou zaujal divákov po celom svete. Účinkoval v seriáli, ktorý čoskoro uvidíme na televíznych obrazovkách, obohatil svoju zbierku ocenení a jeho filmy zažiarili na festivaloch po celom svete.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rodák z malého okresného mesta Veľký Krtíš, absolvent Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe si dokonca na sklonku uplynulého roka osobne prevzal hlavnú cenu z francúzskeho filmového festivalu ochrany detí s názvom Children Care 2021 na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži.

Talentovaný György skutočne surfuje na vlne úspechov, v súvislosti s ktorými, a tiež s jeho tvorbou, sme mu položili niekoľko otázok. Zmienil sa aj o zaujímavej novinke, ktorú pripravuje.

Pred pár dňami sme zabuchli dvere za starým rokom. Ako naň budete spomínať?

Rok 2021 bol pre mňa skutočne výnimočný tým, že som s Božou pomocou dosiahol množstvo nádherných a cenných úspechov, za ktoré som sa modlil. Možno aj práve preto, že číslo 21 je mojím šťastným už od detstva. Ani sám neviem, prečo som si ho ako malý chlapec vybral, no zdá sa, že intuícia zafungovala. Na minulý rok budem teda, vďaka Bohu a vesmíru, spomínať ako na doposiaľ jeden z mojich najšťastnejších a naúspešnejších.

Vrátili ste sa k herectvu. Diváci sa už dnes môžu tešiť na nový seriál TV JOJ s názvom Iveta, v ktorom hráte po boku Milana Ondríka. Ako sa zrodila vaša spolupráca s uznávaným českým režisérom Janom Hřebejkom?

Poznáme sa ešte z pražskej FAMU, kde som vyštudoval hranú filmovú réžiu. Práve on ma pred rokmi prijímal k štúdiu. Minulý rok ma však obsadil ako herca do spomínaného seriálu. Pre TV JOJ sme ho nakrúcali minulé leto. Počas natáčania som pána Hřebejka s obdivom sledoval pri jeho práci a musím povedať, že to pre mňa,ako režiséra a herca, bola veľmi vzácna a cenná skúsenosť. Dal mi množstvo profesionálnych rád, o ktoré som teraz, ako tvorca, bohatší.

Dominiky György s Janom Hřebejkom (zdroj: z albumu D. G.)

Môžete priblížiť seriál Iveta? Kedy ho diváci uvidia?

Pravdepodobne by sa mal vysielať niekedy na jar. Zatiaľ však nemôžem nič prezrádzať, snáď len toľko, že diváci sa majú rozhodne na čo tešiť. Pre slovenského