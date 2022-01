BKM uspel proti Handlovej aj do tretice. Magická stovka pokorená

Danilo Rakočevič (tréner MBK Handlová)

"Na tento zápas sme nastúpili úplne nepripravení po mentálnej stránke. Akoby nás stále brzdil ten zvláštny zápas, ktorý sme odohrali v stredu v Prievidzi. To sa prejavilo už v začiatku dnešného duelu – v útoku sme nepremenili pár ľahkých striel a trestné hody, čo súper potrestal. Domáci mali vysokú úspešnosť streľby za tri body a už do polčasu si dokázali vytvoriť vysokú náskok. My sme sa to potom snažili dotiahnuť, ale na Lučenec to dnes nestačilo. Máme ešte nejaký čas pripraviť sa na ďalšieho súpera. Za dnešok nemôžeme byť spokojní, ideme však ďalej. Gratulujem Lučencu, má veľmi kvalitných hráčov, najmä tých amerických, no aj Siládi dnes predviedol výborný výkon. Nehralo sa proti nim ľahko."