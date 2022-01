V Lučenci ušetrili na ohňostroji a oslavách a tak pripravili vitamínové balíčky pre seniorov

Imobilní a ťažko zdravotne postihnutí seniori môžu telefonicky požiadať o donášku balíčka priamo domov.

LUČENEC. Lučenec bol jedným z miest na Slovensku, kde upustili od novoročných osláv, spojených s kultúrnym programom a ohňostrojom.

Mesto tak ušetrilo peniaze, vrátane časti platu primátorky Alexandry Pivkovej, ktorá poberá len minimálnu mzdu.

Preto sa tamojšia samospráva rozhodla obdarovať lučeneckých seniorov vitamínovými balíčkami.

Informoval o tom Andrej Barančok, hovorca mesta.

„Sme tesne pred štvrtou vlnou pandémie a vieme, že najohrozenejšia skupina obyvateľov je v kategórií 65 +. Práve naši seniori, ktorých v tejto vekovej kategórií máme v meste viac ako 5-tisíc sú tí, ktorí budovali naše mesto a my sme sa rozhodli, že z ušetrených finančných prostriedkov im v mesiaci január poskytneme vitamínové balíčky, keďže v boji s pandémiou je prísun vitamínov veľmi dôležitý," vyjadrila sa primátorka s tým, že balíčky sú určené pre obyvateľov v spomínanej vekovej kategórii, s trvalým pobytom v Lučenci.

"Výživový doplnok obsahuje kombináciu vitamínu D3 (2000 IU), vitamínu C (450 mg) a minerálu zinok (25 mg) na posilnenie imunity. Pri dospelých je odporúčané dávkovanie jedna kapsula denne s jedlom. Kapsulu je vhodné prehltnúť celú a zapiť potrebným množstvom vody. Balenie obsahuje 30 kapsúl," konkretizovala Pivková.

Vitamínové balíčky si seniori môžu vyzdvihnúť v Mestskom informačnom centre, ktoré je situované v priestoroch Radnice na Ulici Dr. Herza č. 240/1) od 17. januára o 8. februára, od pondelka do piatku, v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

"Upozorňujeme, že nie je možná telefonická rezervácia vopred. Možný je len osobný odber. Vo výnimočných prípadoch môže balíček prevziať opatrovateľka či najbližší rodinný príslušník. Pri preberaní balíčka je potrebné preukázanie svojej totožnosti," zdôraznil Andrej Barančok. Pripomenul, že pre imobilných a ŤZP mesto Lučenec zriadilo telefónne číslo +421 918 395 587, na ktorom môžu obyvatelia nahlásiť svoju požiadavku na doručenie vitamínov na adresu.

"Prosíme všetkým mobilných seniorov, aby túto možnosť nezneužívali a ak je to možné, prišli si pre vitamíny osobne riadne chránení ochrannými pomôckami," zakončil hovorca mesta.