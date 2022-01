Lučenčanom sľubuje dodávateľ tepla na tento rok stabilizované ceny

Spoločnosť predpokladá, že jej klienti zaplatia za teplo odobrané v roku 2022 rádovo o jednotky percent viac než v roku 2021.

LUČENEC. Lučenčania odoberajúci teplo od spoločnosti Veolia Energia Lučenec, a.s., by mali v aktuálnom roku zaplatiť stabilizované ceny. V tlačovej správe to uvádza výrobca a dodávateľ tepla s tým, že v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2021 svojim zákazníkom odoberajúcim teplú vodu a teplo vráti viac ako 300-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Štandardná lučenecká domácnosť by tak mohla už druhý rok ušetriť, medziročne v priemere 58 eur s DPH. Spotrebiteľ napojený na centrálne zásobovanie tak bude opäť tento rok platiť za teplo menej.

„Predpokladáme, že klienti našej spoločnosti v Lučenci zaplatia za teplo odobrané v roku 2022 rádovo o jednotky percent viac než v roku 2021, a to v značnej miere pre nepriaznivú ekonomickú situáciu a nestabilné prostredie na svetových burzách palív v závere roka 2021. Odberatelia tak môžu v koncoročnom vyúčtovaní čakať preplatky a v roku 2022 priaznivé a konkurenčne udržateľné náklady za jednotku odobratého, resp. spotrebovaného tepla,“ uvádza spoločnosť a dodáva, že individuálna výška preplatku pre konečných spotrebiteľov však záleží na nastavení mesačných zálohových platieb, ktoré stanovil správca alebo domové spoločenstvo

Skupina Veolia Energia Slovensko nakúpila dostatočné zásoby zemného plynu na zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok tepla a teplej vody pre všetkých svojich odberateľov na Slovensku. Zodpovedné obstaranie energetických komodít stratégiou dlhodobého hedgingu do výšky svojej potreby sa prejaví aj v Lučenci.

Klasické letné odstávky teplej vody sú minulosťou, Veolia však aj naďalej modernizuje a investuje do zariadení centrálneho zdroja tepla. „Podobne ako v tomto roku, aj počas roka 2022 bude dodávka teplej úžitkovej vody v letných mesiacoch prerušená iba tam, kde sú plánované investičné akcie a opravy väčšieho charakteru,“ doplnil lučenecký dodávateľ tepla.

Skupina Veolia Energia Slovensko pôsobí na Slovensku od roku 1993 (do roku 2015 pod názvom Dalkia) a momentálne poskytuje svoje služby v 25 mestách alebo obciach na celom Slovensku. Teplom v nich zásobuje takmer 91-tisíc domácností a zamestnáva viac ako 800 ľudí.