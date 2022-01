Vianočných stromčekov sa môžu lučenčania zbaviť viacerými spôsobmi

Možno ich odnieť aj priamo do kompostárne či zberného dvora.

LUČENEC. Obdobie vianočných sviatkov sa skončilo uplynulý týždeň Tromi kráľmi. Viacero domácností v Lučenci zdobili živé stromčeky. Tých je možné sa aj tohto roku zbaviť ekologicky viacerými spôsobmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Obyvatelia mesta môžu použité vianočné stromčeky odviezť priamo do regionálnej kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov alebo ich môžu odovzdať v zbernom dvore na Fiľakovskej ceste, prípadne vianočné stromčeky určené na vyhodenie môžete ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupné pre pracovníkov zberovej spoločnosti," uviedla lučenecká samospráva na sociálnej sieti.

Kompostáreň, ktorá sa nachádza v miestnej časti Slatinka je otvorená od pondelka do piatku v čase od 7.30 do 15.30 hod. V týchto časoch je počas pracovného týždňa prístupný aj zberný dvor firmy MEPOS, spol s r.o. na Fiľakovskej ceste s tým, že počas nepárnych týždňov je otvorený aj v sobotu od 8.00 do 13.00 hod..

„Zber a odvoz stromčekov od bytových domov je zabezpečený v 2. kalendárnom týždni, ďalej v 3 a 4. kalendárnom týždni, resp. podľa potreby na základe vykonaných kontrol," dodalo vedenie mesta s tým, že od rofinných domov sa bude vykonávať zber v 3. kalendárnom týždni v rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu - zeleného, resp. tiež podľa potreby na základe vykonaných kontrol.

„Upravený vianočný stromček môžete umiestniť aj do 240 litrovej nádoby na BIO odpad. Je potrebné zbaviť ich všetkých ozdôb i háčikov, nakoľko po podrvení budú využité na výrobu kompostu," upozornila na záver samospráva.