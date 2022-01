11. jan 2022 o 20:40 I Platený obsah Štyri okresy Banskobystrického kraja majú mimoriadne nízku zaočkovanosť

Plne zaočkovanú polovicu obyvateľov má len jeden okres v Banskobystrickom kraji. Budúci týždeň by mal vstúpiť do platnosti nový režim OP plus.

Ilustračná snímka. (Zdroj: SITA/AP)