Náraz do betónového stĺpa si vyžiadal ľudský život

Mladý vodič zraneniam poľahol počas prevozu o nemocnice.

Začiatok dnešného dňa poznačila na Gemeri tragická udalosť. Dopravná nehoda pri Dobšinej si vyžiadala ľudský život.

VW Golf zastavil až betónový stlp elektrického vedenia.

Podľa informácií, ktoré zverejnili policajti na sociálnej sieti, začali okamžite po príchode vykonávať opatrnia, smerujúce k záchrane zraneného vodiča.

"Tridsaťročný vodič z okresu Rožňava viedol vozidlo zn. VW Golf v smere od mesta Dobšiná na Rožňavu, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a s vozidlom prešiel do protismeru, následne cez priekopu a narazil do stĺpa vysokého napätia. Žiaľ, pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol," priblížili ochrancovia zákona s tým, že začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.