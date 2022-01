Ľadovo láka korčuliarov, samospráva im predĺžila možnosť korčuľovania

Na brehu priehrady pribudlo večerné osvetlenie.

LUČENEC.Aktuálne počasie praje individuálnemu korčuľovaniu na vodnej nádrži Ľadovo. Cez uplynulý víkend tam zamierili stovky korčuliarov. Lučenecká samospráva sa im rozhodla predĺžiť možnosť korčuľovania aj po zotmení a tak spustila na jej od včera (11. januára)brehu osvetlenie zamerané na zamrznutú hladinu.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pre všetkých priaznivcov zimného športovania Mesto Lučenec skvalitnilo možnosť korčuľovania sa na Ľadove o osvetlenie.Oddnes tak možete využívať našu zamrznutú priehradu o niečo dlhšie," napísala včera samospráva na sociálnu sieť a zároveň vyzvala vodičov aby neparkovali priamo na brehu priehrady, ale využívali parkovisko pred vchodom do areálu Ľadova.

Podľa aktuálnych predpovedí meteorológov by mohlo počasie priať korčuľovaniu na zamrznutej priehrade minimálne do piatku keď sa nočné teploty budú pohybovať v mínusových hodnotách a denná teplota vyšplhá aj počas dní iba tesne nad nulu. V priebehu piatka nás čaká mierne oteplenie, ktoré by minimálne do konca víkendu malo priniesť teploty aj v noci len okolo nula stupňov.