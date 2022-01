Dlhodobo plánovať podujatia nie je možné, tvrdí mesto Veľký Krtíš

Samospráva podľa vlastných slov niečo naplánuje a vzápätí to ruší.

VEĽKÝ KRTÍŠ. Dlhodobo plánovať kultúrne podujatia v súčasnej situácii vôbec nie je možné, keďže samospráva niečo naplánuje a vzápätí to ruší. Pre TASR to uviedla Lucia Zvarová z kancelárie primátora mesta Veľký Krtíš.

Ako dodala, v tejto chvíli je predčasné konkretizovať, ktoré podujatia a za akých podmienok môže samospráva zorganizovať. „Nové vyhlášky súvisiace s kultúrnou činnosťou ešte nie sú zverejnené. Malo by sa tak udiať v najbližších dňoch,“ spomenula. „Stále veríme a dúfame, že čoskoro bude situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu stabilná a my budeme môcť privítať návštevníkov našich podujatí v zrekonštruovaných priestoroch so živou kultúrou,“ podotkla.

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov. Vyplýva to z vyhlášky k organizácii hromadných podujatí.

Počas nízkorizikových podujatí budú musieť mať účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov a je povinné sedenie. Podmienkami je režim OP a najviac 50 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.