Zimný pohár štartuje už tento víkend

Zimnú prípravu si spestrí až tucet mužstiev z okolia. O trofej lučeneckého ObFZ zabojuje deväť klubov zo šiestej ligy a tri piatoligové tímy.

LUČENEC. Obľúbené spestrenie zimnej prípravy viacerých klubov už klope na dvere. Futbalový Zimný pohár 2022 načne svoju ďalšiu kapitolu tento víkend (22.-23. 1.). O trofej v súťaži, ktorú zastrešuje lučenecký Oblastný futbalový zväz, zabojuje tucet mužstiev.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tie sú rozdelené do troch skupín (A, B a C) po štyri tímy. Deväť klubov je zo šiestej ligy (ObFZ Lučenec), ďalšie tri majú piatoligovú príslušnosť.

„Na základe prihlásených družstiev bolo dňa 12.1.2022 vykonané losovanie základnej časti Zimného pohára 2022. Do turnaja sa prihlásilo 12 družstiev a boli zaradené do 3 skupín. Prvé zápasy sa odohrajú 22.-23.01.2022. Hracími dňami sú sobota a nedeľa v časoch, keď ihrisko nie je obsadené mužstvami MŠK Novohrad Lučenec v čase od 9.00 do 17.00 hod.,“ uvádza sa v aktuálnom Úradnom Spravodaji lučeneckého Oblastného futbalového zväzu na jeho stránke.

V základných skupinách sa bude hrať systémom každý s každým, a to v klasickom formáte hracieho času 2x45 minút s päťminútovou prestávkou medzi polčasmi. Do semifinálových duelov, ktoré sú naplánované na začiatok marca, priamo postúpia víťazi základných skupín.

Tímy, ktoré sa umiestnia na druhých miestach v skupinách, postúpia tiež. Semifinále sa bude hrať vyraďovacím spôsobom, víťazi týchto zápasov sa stretnú vo finále, porazení hrajú o tretie, resp. štvrté miesto.

Skupina A OŠK Radzovce

Slovan Halič

Slovan Divín

FK Lovinobaňa

Skupina B OŠK Olováry

Baník Ružiná

Slovan Hrnčiarske Zalužany

MŠK Podrečany

Skupina C Santrio Láza

1. FK Buzitka

CŠK Cinobaňa

OŠK Biskupice

Najbližšie zápasy:

Sobota (22.01.2022)

Cinobaňa – Buzitka (o 11.00 hod.)

Biskupice – Santrio Láza (o 13.00 hod.)



Nedeľa (23.01.2022)

Ružiná – H. Zalužany (o 11.00 hod.)

Radzovce– Lovinobaňa (o 13.00 hod.)