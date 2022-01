V poltárskom Sklotatrane nadviazali na úspešný projekt. Futbalová školička oslávi prvý rok svojej existencie. Jej cieľom je rozvíjať u detí lásku k športu a položiť základy pre ich ďalšie športové i ľudské napredovanie.

POLTÁR. Už o niekoľko týždňov môžu vo futbalovom Sklotatrane Poltár otvárať šampanské. Tentokrát detské. Klub, ktorý si vlani pripomenul jubilejnú storočnicu od započatia súťažného futbalu v meste, bude mať ďalší dôvod na oslavy. S blížiacimi sa jarnými mesiacmi oslávi prvý rok svojej existencie tamojšia Futbalová školička.

Z archívu Futbalovej školičky (zdroj: web Sklotatran Poltár)

Tá nadviazala na už predtým rozbehnuté športové aktivity, pod ktorými sú podpísaní Michal Škalák a Jozef Danko. S druhým menovaným, ktorý je zároveň koučom A-mužstva poltárskeho Sklotatranu, sme sa rozprávali (nielen) o koncepte Futbalovej školičke.

Už v našom poslednom jesennom rozhovore ste prezradili, že okrem „kormidlovania lode“ štvrtoligového Poltára sa v klube venujete aj iným činnostiam. Jednou z oblastí vášho záujmu je práca mládežou. Stojíte za úspešným projektom Futbalovej školičky. Priblížte čitateľom motiváciu, prečo ste sa do toho rozhodli pustiť. Aký bol primárny cieľ vášho projektu a koho myšlienka to vlastne bola?

Vždy som tvrdil, že futbalový klub bez fungujúcej mládeže nemá budúcnosť. Preto som už od začiatku môjho pôsobenia v Sklotatrane Poltár hľadal cestu, ako položiť nové, zdravé základy budúcnosti futbalu v našom meste.

Po tom, ako sa nám spolu s Michalom Škalákom v priebehu rokov 2019 a 2020 podarilo v materských školách v našom meste rozbehnúť projekt s názvom Dajme spolu gól, vznikol priestor na ďalší rozvoj týchto aktivít.

Začiatky projektu Dajme spolu gól (zdroj: web Sklotatran Poltár)

Hlavným cieľom nášho projektu bolo a stále aj je priniesť deťom prvú skúsenosť s organizovaným klubovým športom, rozvinúť u nich lásku k športu a položiť základy pre ich ďalší športový, no taktiež ľudský rozvoj.

Ako by ste zhodnotili prvý rok fungovania Futbalovej školičky Sklotatranu Poltár? Koľko detí sa stalo súčasťou vášho projektu?

Náš projekt často označujeme aj ako športovú školičku, nakoľko toto označenie sa najviac hodí k náplni, ktorú počas tréningov vykonávame. Do projektu sa nám v priebehu roka 2021 na pravidelnej báze zapojilo približne dvadsať detí vo veku 6 až 8 rokov.

Je ťažké určiť presný počet, nakoľko niektorí mladší to prišli „len“ skúsiť a zistili, že to ešte nie je pre nich. Niektorí boli, naopak, už natoľko šikovní, že po krátkom čase sa rovno posunuli do tímu prípraviek. Jedným z našich hlavných cieľov pre rok 2022 je zároveň aj vytvorenie tretieho tímu prípraviek.

Chceme tak vytvoriť súvislú športovú štruktúru, v ktorej by deti po absolvovaní projektu „Dajme spolu gól“ v materských školách, a po novom aj v základných školách, mohli prejsť do Futbalovej školičky Sklotatranu Poltár. Odtiaľ by sa presunuli do tímu mladšej prípravky U9 a následne aj do staršej prípravky U11.

Na čo sa zameriavate v rámci tréningového procesu?

Deti v spomínanom veku 6-8 rokov, ktoré práve začínajú so športom, potrebujú v prvom rade získať všeobecné pohybové zručnosti. Učia sa ovládať svoje telo, skákať, behať, ale aj hádzať či chytať loptu. Futbal je však pre nich najväčším lákadlom.

Množstvo času preto venujeme voľnej hre jeden na jedného, prípadne u starších 2:2. Deti tak majú zabezpečený dostatok kontaktov s loptou a zároveň možnosť byť neustále zapojené v hernom dianí. Nemej dôležitý je fakt, že vďaka hre s malým počtom hráčov na malom priestore majú možnosť zažiť veľké množstvo rôznych emócií.

Do akej miery narušil koronavírus chod Futbalovej školičky?

Pandémia zasiahla už tri futbalové ročníky, čo je, samozrejme, veľmi cítiť. V rámci plnenia cieľov, s ktorým nám však futbalová školička pomáha, musíme byť všetci nadmieru spokojní. Je pravdou, že od jesene 2019 mohli byť naše najmenšie deti už športovo oveľa ďalej, no nakoľko sa rozbiehame od nuly a veľmi dlhé obdobie sa v našom meste nik takýmto deťom nevenoval, musíme byť šťastní.

Z archívu Futbalovej školičky (zdroj: web Sklotatran Poltár)

Podarilo sa nám podnietiť záujem množstva detí, ako aj rodičov, o šport, resp. priamo o futbal. Podarilo sa nám už niekoľko šikovných malých futbalistov posunúť vyššie, do tímu prípravky, kde už dokonca odohrali aj svoje prvé súťažné zápasy. Sme teda veľmi radi, že sa nám tento projekt podarilo rozbehnúť.

Aké sú plány vášho športovo-futbalového projektu na rok 2022?

Mojim najväčším cieľom pre Futbalovú školičku v roku 2022 je nájdenie jedného či dvoch nových trénerov, ktorí by po mne mohli tento projekt prevziať. Vytvorenie Futbalovej školičky neberiem ako prácu, ale ako súčasť mojej vízie pre rozvoj športu v našom meste, resp. nášho mesta celkovo.

Z archívu Futbalovej školičky (zdroj: web Sklotatran Poltár)

Profesijne sa chcem posúvať iným smerom, no tento projekt je niečo, čo by malo v meste fungovať aj bez môjho ďalšieho aktívneho pričinenia. Len tak bude mať Sklotatran svoju budúcnosť, a len tak bude môcť napĺňať svoje úlohy, ktoré mu v rámci postavenia v našom meste prislúchajú.

Vieme, že klub sa snaží nielen o to, aby priviedol nové nádeje v meste a jeho okolí k futbalu, resp. športu ako takému. Prednedávnom sme zachytili informácie o tom, že v Sklotatrane prebehlo aj oceňovanie NAJ mládežníkov. Mohli by ste nám túto slávnosť priblížiť?

Oceňovanie prebehlo v úvodných dňoch roka 2022 počas prvých tréningov. Pre všetkých ocenených hráčov, ako aj tých, ktorí teraz neboli ocenení, je to silný motivačný faktor, vďaka ktorému môžu ešte lepšie odštartovať tréningy v novom roku.

V klube si uvedomujeme, že v pandemickom období sa do popredia čoraz viac dostáva správne nastavenie mysle hráčov. Preto sme sa rozhodli oceniť tých, ktorí nás určitým spôsobom zaujali svojim prístupom a zanietením. Mohli sme vybrať najlepších strelcov a podobne, no pri práci s mladými považujem práve ich zanietenie a ochotu na sebe pracovať za to najdôležitejšie. Kategórie prípravky, mladších žiakov a starších žiakov dostali lopty podpísané slovenskými futbalovými reprezentantmi.

Nesmieme však zabudnúť ani na našich dorastencov. Najväčšou ukážkou zlepšenia práce s dorastom je zapojenie dvoch dorastencov do zápasov v jesennej časti sezóny nášho A-tímu, ako aj v zapojenie ďalších šikovných dorastencov do zimnej prípravy mužov, čo je pre nich nie len odmenou, ale aj motiváciou do ich ďalšej práce.