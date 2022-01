Pätnásťročná odchovankyňa MVK Poltár v drese reprezentačnej U17

Volejbalistka Nina Dreisigová úroční skúsenosti z klubovej úrovne v najcennejšom drese. Naposledy sa so spoluhráčkami z repre predstavila na turnaji MEZVA v chorvátskom Zadare.

POLTÁR / NITRA. Skvelý štart do roku 2022 má za sebou volejbalistka Nina Dreisigová. Pätnásťročná univerzálka má skúsenosti s volejbalom na najvyššej klubovej úrovni, úspechy však postupne zbiera aj v najcennejšom drese.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do výberu reprezentačnej sedemnástky ju prednedávnom vytiahol nový kouč U17 Pavol Bernáth. Pod jeho vedením sa mladé Slovenky predstavili na januárovom turnaji MEVZA.

Nina Dreisigová v drese reprezentačného výberu SR (zdroj: archív Niny Dreisigovej)

Začiatky v rodnom meste, dnes v tíme COP Nitra

Odchovankyňa poltárskeho MVK, ktorá hrávala volejbal aj v drese rimavskosobotského VK Slovan, je aktuálne žiačkou 9. ročníka na jednej zo základných škôl v Nitre. V meste pod Zoborom háji farby tamojšieho COP Nitra. Striedavo naskakuje do zápasov juniorskej súťaže i extraligy žien.

Športový talent plánuje v budúcom školskom roku rozvíjať na športovom gymnáziu. Poltárčanka vie, že nadanie bez tréningov, driny a tvrdej práce na sebe samej nie je zárukou úspechu.

„V Nitre som chcela volejbalovo napredovať, preto som odišla práce tam. Vzdelávanie mám aktuálne prispôsobené tréningovému procesu, v škole na mňa berú ohľad. Dá sa to skĺbiť, hoci nie vždy je to jednoduché. Hlavne vtedy, keď sa mám po večerných tréningoch ešte učiť a pripravovať do školy. Keď sa však chce, všetko sa dá,“ prezradila s úsmevom na tvári Nina Dreisigová.