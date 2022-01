Pred blížiacim sa omikronom nás môže ešte ochrániť aj prvé očkovanie

Počet očkovacích dní preto zvýšili v Lučenci a vydali sa aj do okresu Poltár.

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Podľa odborníkov sa svetom prevalí vlna vysoko infekčného variantu ochorenia Covid - 19 a do dvoch mesiacov by sme mali vedieť či dáme pandémii aspoň nateraz zbohom. Krajiny, ktoré majú vyššiu zaočkovanosť než Slovensko a už sú plne zasiahnuté týmto vírusom hlásia síce vysoké počty infikovaných, no nižšie počty hospitalizovaných než to bolo pri variante Delta.

Susedná Česká republika, ktorá bola počas pandémie pred nami približne s dvojtýždňovým predstihom už hlási rekordné čísla, no tlak na nemocnice sa zatiaľ nekoná. Problém majú inde.

„Silnejúca vlna nákaz variantom omikron znovu zvýraznila tlak na ordinácie praktických lekárov. Okrem pacientov s covidom sa snažia stíhať aj ďalšiu agendu a pripúšťa, že sú na hrane. Chorých pritom podľa predikcií ešte pribudne," uviedol dnes spravodajský server Seznam.cz. Je ťažko predpokladať ako zasiahne nová varianta Slovensko, ktoré má zaočkovanosť na úrovni necelých 51 percent. V spomínanej Českej republike je minimálne jednou dávkou zaočkovaných 74.74 %, dvoma 68.88 % a treťou dávkou 39.26 %.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ľudia s posilňovacou dávkou sú vo výhode, v Banskobystrickom kraji ich je necelých 20 percent Čítajte

Podľa koordinátorky očkovania VKOC v Lučenci lekárky Andrei Baníkovej Omikron sa na Slovensku prejaví naplno v priebehu najbližších týždňov a vyvrcholí v mesiaci február .

„Dáta ukazujú , že šírenie je veľmi rýchle a postihne naraz veľkú skupinu obyvateľstva. Podľa skúseností z krajín ,v ktorých práve prebieha vlna Omikronu ,sa Omikron šíri hlavne u mladšej nezaočkovanej populácie. Napriek tomu , že je predpoklad, že nespôsobuje až tak závažné pľúcne komplikácie, je predpoklad, že počet hospitalizácií bude, hlavne u neočkovaných ľudí narastať, čo pri doznievajúcej tretej vlne COVID-19 môže spôsobiť znova kolaps nemocníc," uviedla Baníková prostredníctvom sociálnej siete.

Aj ona predpokladá vyšší výpadok ambulantných lekárov, ktorí budú v prvom kontakte s nakazenými ľuďmi a hrozí im tiež vysoké riziko infekcie.

Očkovanie ešte môže pomôcť

„Jediným spôsobom, ako ochrániť seba, aj svoje okolie pred nákazou je očkovanie, ktoré už po prvej dávke znižuje riziko nakazenia a ťažšieho priebehu Omikronu. Je predpoklad, že vlna Omikronu ochromí život a zdravie práve občanov v okresoch s najnižšou zaočkovanosťou. Prosím občanov , aby sa prišli zaočkovať prvou, druhou, alebo treťou dávkou vakcíny ešte do konca januára a pripravili tak svoj imunitný systém na príchod Omikronu," vyzýva Baníková.

Do konca januára z tohto dôvodu aj rozšírili počet očkovacích dní vo Veľkokapacitnom centre v Lučenci na Mestskom úrade. Možnosť zaočkovania tak bude aj pre neregistrovaných záujemcov každý štvrtok a piatok od 14 do 18.00 hod a sobotu od 9.00 do 17.00 hod.

Mobilný očkovací tím pod vedením Baníkovej zvýšil aj počet výjazdov do okresu Poltár, ktorý patrí k najmenej zaočkovaním. Tento týždeň bude očkovať dnes 20. januára v Kokave nad Rimavicou v Kultúrnom dome od 14.00 do 18.00 hodiny a v tom istom čase 25. januára v Málinci v Komunitnom centre.

„Do konca januára stále platí aj očkovacia prémia pre občanov nad 60 rokov. Buďme zodpovední empatickí k sebe aj svojmu okoliu, dodržiavajme opatrenia , len tak sa nám podarí pandémiu poraziť," vyzvala na záver Baníková.