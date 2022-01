Korčuľovanie na zimnom štadióne začne opäť už tento týždeň

Bude však fungovať kvôli platným opatreniam s obmedzeniami

LUČENEC. Po uvoľnení opatrení, ktoré platí od stredy 19. januára spúšťa lučenecká samospráva verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne. Ako informovala prostredníctvom sociálnej siete stane sa tak v sobotu a nedeľu(22. a 23. januára).

Článok pokračuje pod video reklamou

„Verejné korčuľovanie bude počas oboch dní sprístupnené od 14:00 do 18:00 v uvedenom režime: Maximálny počet osôb: 100, Režim do 18 rokov: OTP, Režim od 18 rokov: OP, Deti do 12 rokov a 2 mesiacov sa považujú za kompletne zaočkované," oznámilo vedenie mesta podmienky vstupu na štadión.

Deti do 6 rokov majú vstupné za 1,50 eur, deti do 15 rokov 2 eurá, nad 15 rokov, Dospelí 3 eur, Nekorčuľujúci návštevníci 1 eur, Organizované skupiny nad 12 osôb majú možnosť 50% zľavy.

„O ďalšom verejnom korčuľovaní vás budeme priebežne informovať podľa obsadenosti ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci,"zakončila samospráva.

Súvisiaci článok