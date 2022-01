Napriek rastúcim cenám, dúfajú v realizáciu projektov, ktoré zlepšia život vo Fiľakove

Tento rok ich čaká veľké asfaltovanie, ale aj veľká investícia v mestskom parku.

FIĽAKOVO. Napriek tomu, že aj samosprávu Fiľakova postihol nárast cien energií, v ich prípade hlavne plynu chystá sa na viacero veľkých projektov. Podľa slov primátora Attilu Agócsa veľmi intenzívne pracujú na príprave projektových dokumentácií a výkresov, ktoré chcú mať pripravené pre prípad vyhlásenia nových výziev.

„Samosprávy s ďalšími organizáciami súťažia ceny energií cyklicky, väčšinou na dva roky. My sme mali smolu, že pri zemnom plyne sme boli medzi tými, ktorým dva roky uplynuli akurát po vypuknutí krízy. Šťastie bolo aspoň, že elektriku budeme mať stále za dobrú cenu vysúťaženú ešte v roku 2020," uviedol primátor na margo rastúcich cien energií.

Štát mal pri energetickej kríze zasiahnuť viac

Napriek tomu verejné osvetlenie bude stáť fiľakovskú radnicu dvojnásobok oproti vlaňajšku. Systém má totiž svojho správcu, ktorým je spoločnosť Finmos.

Plyn Fiľakovčania súťažili spolu s inými samosprávami, podarilo sa im ho vysúťažiť za asi trojnásobok doterajšej ceny. Lacnejšie ceny budú mať domácnosti a inštitúcie patriace pod eseročku so 100% účasťou Mesta Fiľakovo - Filbyt

„Filbyt v tomto roku súťažil tiež, no skôr ako samospráva. Podarilo sa im ho vysúťažiť za dvojnásobok, takže budú mať lacnejšie kúrenie ako inštitúcie spadajúce priamo pod samosprávu. Musím povedať, že mám pocit, že štát mal v tejto kríze zasiahnuť viac, sám som písal aj štátnemu tajomníkovi ministerstva hospodárstva, ale nedostali sme ani odpoveď, podotkol Ágocs.

Podľa jeho ďalších slov táto situácia ovplyvní aj schválený rozpočet mesta na aktuálny rok, keďže nechceli začať rok v rozpočtovom provizóriu, schvaľovali rozpočet len s odhadmi zvýšených nákladov na energie. Teraz preratúvajú, aká bude realita a ako veľmi sa budú musieť prispôsobovať situácii.

„Na jednej strane vidíme infláciu, na druhej strane sa ekonomika rozbieha a rátame s o trochu vyššími podielovými daňami. Zároveň počítame s tým, že štát nám pri základných školách navýšenie cien prefinancuje v rámci prenesených kompetencií. Ostatné budeme musieť dofinancovať my, tam to bude bolestivejšie," predpokladá primátor.

Museli prepracovať plánované projekty, pri ďalších čakajú na výzvy

Po prepracovaní projektov, Kvôli zvýšeniu cien na trhu museli pracovníci samosprávy prepracovávať už pripravené projekty z miestnej akčnej skupiny. To sa podarilo a tak tento rok pribudnú dve nové technické učebne na ZŠ Koháriho a Farskej lúke a na Školskú zakúpia novú IT techniku. V rámci tohto balíka prebehne tiež rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok a fasády koncertnej sály na Koháryho námestí.

„Na IROP máme podané tri veľké projekty – revitalizáciu vnútrobloku Železničná-Parková-Sládkovičova, druhú etapu výstavby cyklotrasy spájajúcej železničnú stanicu s priemyselnou zónou, a tiež projekt na rozšírenie klimatizačného systému v budove mestského kultúrneho strediska. V súčasnosti čakáme na výsledky,"

Dôležitý je podľa ďalších Ágocsových slov aj projekt Catching up regions, na ktorom intenzívne pracovali, a ktorý, v prípade úspešnosti, výrazne zmení tvár Fiľakova. Do štyroch lokalít, kde žije väčšia skupina marginalizovaných komunít, chcú získať prostriedky na zlepšenie mestskej infraštruktúry.

„Chceli by sme zrekonštruovať všetky chodníky na Farskej lúke, vystavať cesty, vodovod a odvodnenie v podhradí, vystavať cesty, chodníky a parkovacie miesta na Bottovej a chceli by sme tiež postaviť chodníky a parkovacie miesta pri bytovke pri železničnej stanici, kde nás budú ale čakať náročné vyjednávania so železnicami."

V pomyselnom šuflíku budú mať na tieto zámery pripravené projekty a budú čakať na výzvy. „Predpokladáme, že v tomto roku budeme podávať projekt na Farskú lúku. Ostatné by, v prípade úspešnosti, mali byť dokončené do leta 2023,"dodal primátor.

Masívne asfaltovanie, i historizujúca brána parku

Samospráva má však pripravenú aj realizáciu projektov z vlastného rozpočtu. V tomto roku chystá pravdepodobne najrozsiahlejšie asfaltovanie ciest a obnovu chodníkov doposiaľ, ktoré zahrnie aj revitalizáciu spevnených plôch a vybudovanie parkoviska za „stobytovkou“ na Biskupickej ulici, celkovo za vyše 430-tisíc eur.

Na tento rok naplánovali za 233-tisíc eur aj doteraz chýbajúce oplotenie mestského parku . Medzi kaštieľom a priľahlou budovou má byť osadená nová historizujúca brána, zrekonštruovaný bude aj priľahlý podchod do kaštieľa, zvyšok oplotenia bude zrealizovaný z plotových dielcov.

„Považujeme to za jednu z priorít za tento rok, nakoľko nejde len o estetické hľadisko lokality, ale najmä o ochranu verejného majetku a zvýšenie bezpečnosti v parku," povedal Ágocs.

Opravu potrebuje aj samotná radnica

Medzi dlhodobejšie investičné plány do najbližších rokov patrí projekt celkovej obnovy budovy mestského úradu, ktorého exteriér je v až havarijnom stave.

„ Omietka je na niekoľkých miestach opadaná až po tehly, škridle nám nebezpečne padajú na ulicu aj do dvora, čo ohrozuje našich kolegov, okoloidúcich aj parkujúce autá. O energetickej náročnosti ani nemusíme hovoriť, budova je z roku 1912. Potrebujeme preto zrekonštruovať fasádu, strechu, vymeniť okná a dvere a celkovo zrekonštruovať vykurovací systém," opísal stav budovy prvý muž mesta. Možnosť realizácie týchto plánov vidí vo výzve v rámci Plánu obnovy, ktorá bude zameraná na obnovu historických verejných budov.

Vedenie mesta tiež pracuje na projektoch zateplenia hlavných budov ZŠ Koháriho, komplexu budov na Farskej lúke, v ktorých sídlia slovenská aj maďarská základná škola, a tiež na projekte zateplenia fasády kultúrneho strediska, ktorého interiéry už zrekonštruovali.

„Do projektových dokumentácií tak zainvestujeme v roku 2022 ďalších 106-tisíc eur. Môžeme však vďaka nim v budúcnosti získať miliónové dotácie a výrazne zhodnotiť mestský majetok, ktorý nám tak bude môcť slúžiť ďalšie desiatky rokov, ekologickejšie a za nižšie režijné náklady," zakončil primátor.